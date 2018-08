Nízka hladina Dunaja zastavila lode. Chýbajú centimetre, aby vyplávali

Hladina klesla pre nedostatok zrážok.

15. aug 2018 o 12:00 (aktualizované 15. aug 2018 o 13:44) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Nízka hladina rieky Dunaj komplikuje na viacerých úsekov plavbu nákladných lodí.

Plavebná spoločnosť Slovenská plavba a prístavy (SPaP) potvrdila, že na maďarskom úseku Dunaja jej momentálne stojí niekoľko konvojov.

Na slovenskom úseku a spoločných hraničných úsekoch rieky Dunaj s Maďarskom a Rakúskom prebieha zatiaľ plavba lodí bez obmedzení.

V prístavoch Bratislava a Komárno je však momentálne zvýšený počet plavidiel, ktoré čakajú na priaznivejšie plavebné podmienky na maďarskom úseku Dunaja. Informovala o tom hovorkyňa Dopravného úradu Eva Oravcová.

Pršalo málo

Nízka hladina Dunaja spôsobená horúčavami a nedostatkom zrážok spôsobuje problémy najmä nákladným lodiam na viacerých úsekoch Dunaja, predovšetkým v Maďarsku, Srbsku a Nemecku.

Vodcovia plavidiel sú podľa Dopravného úradu povinní sa pred a počas plavby informovať a aktuálnych vodných stavoch na úsekoch vodnej cesty, ktorou sa plavia a prispôsobiť plavbu plavidiel daným podmienkam.

"O aktuálnych vodných stavoch sa vodcovia plavidiel musia informovať zakaždým a nie len v takýchto prípadoch," podotkla Oravcová.

Chýbajú centimetre

"Najproblémovejší úsek je rkm 1560,6 - 1560,8. Momentálne nám chýba asi 30 centimetrov k tomu, aby bola plavba obnovená. Podobne komplikovaná je aj situácia na srbskom úseku Dunaja (oblasť nad Novým Sadom). Na tomto brodovom úseku potrebujeme rovnako 20 až 30 centimetrov vody na obnovenie plavby," povedal Stanislav Blaško z SPaP.

Plavba na srbskom a maďarskom úseku Dunaja je podľa neho obmedzená alebo zastavená od začiatku augusta. Horšia situácia je ale na nemeckom úseku Dunaja. Tam je situácia komplikovaná od približne 23. júna, s výnimkou piatich dní. Plavba je tu podľa Blaška momentálne zastavená.

"Plavbu momentálne realizujeme v určitom obmedzenom režime smerom do Rakúska pre oceliareň Voestalpine. Všetky tovary smerom do Nemecka, alebo, naopak, po prúde Dunaja smerom do Srbska, alebo do Rumunska sú pozastavené," spresnil.

V Nemecku stoja aj prázdne lode

Odhadovaný výpadok v prevezených objemoch pre nízku hladinu Dunaja predstavuje podľa neho momentálne zhruba dve tretiny mesačných výkonov SPaP. V objemovom vyjadrení je výpadok približne 100.000 ton mesačne.

Extrémne nízka hladina Dunaja spôsobená horúčavami a nedostatkom zrážok spôsobuje vážne problémy. Predseda Združenia maďarských prepravcov na vnútrozemských vodách Attila Bencsik označil situáciu za katastrofálnu.

"V Nemecku na niektorých úsekoch Dunaja už nemôžu plávať ani prázdne lode, ale aj v Maďarsku máme brody, okolo ktorých je veľmi ťažké preplávať. Tam je možné využiť iba tretinu prepravných kapacít plavidiel," dodal predseda.

Služby budapeštianskeho prístavu využívajú v terajšom kritickom období prepravné spoločnosti o 20-50 percent menej než zvyčajne.