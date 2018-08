Mala Slávika aj Miss, teraz Forza končí. Aký bol jej príbeh?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Dvanásť krások sedí uprostred pódia, spevák Pavol Habera stojí pod veľkým reflektorom, zo zeme sa dvíha štúdiový dym.

Spieva pieseň, ktorá vznikla iba pre tento večer, Hrej až naveky láska, finalistky sa kývu zboka na bok a refrén spievajú s ním.

Je rok 1996 a Slovenská televízia práve vysiela živý prenos z finále Miss Slovensko.

Aj keď súťaž rokmi zovšednela, pre vtedajšieho diváka ešte išlo o veľkolepú televíznu šou.

Málokto vtedy tušil, že agentúra Forza, ktorá súťaž organizuje, tak výrazne ovplyvní slovenskú televíznu aj umeleckú sféru.

Miss Slovensko 1996 bol jeden z jej prvých veľkých televíznych projektov a za celú jej vyše dvadsaťročnú históriu zrejme aj najväčší.

Dobrý krok

Ak by sa agentúra o niekoľko mesiacov nepreviazala so začínajúcou televíziou Markíza, ktorá prvýkrát vysielala na jeseň 1996, zrejme by sa tak vysoko nedostala.

"Forze významne pomohlo, že mala dobré zmluvné vzťahy s Markízou, ktorá bola v tom období dominantným médiom na Slovensku," vraví Daniel Krajcer.