Hranolky budú drahšie, vravia Nemci. Slovenským farmárom pomohli dažde

Z malého zemiaka sa robia ťažšie.

1. aug 2018 o 17:57 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ešte síce nenastalo obdobie, keď pestovatelia zemiakov začínajú zbierať svoju úrodu, no tento rok príde o niekoľko týždňov skôr ako po iné roky.

“Zvykneme úrodu zbierať od septembra, niekedy sme končili až v novembri,” vraví agronóm Lukáš Mačak zo spoločnosti Slovbys, ktorá pestuje zemiaky v podtatranskej oblasti. Vraví, že tento rok začnú so zberom už o pár týždňov.

Dôvodom je najmä počasie, ktoré tento rok zemiakom aj iným plodinám praje.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nemeckí, ale ani českí pestovatelia zemiakov však veľmi nadšení nie sú. Nemecká spolková Asociácia pestovateľov ovocia, zeleniny a zemiakov varuje, že úroda bude tento rok “dramaticky nižšia”, odhadujú tak o 25 až 40 percent.

Najviac by však situácia mala postihnúť výrobcov hranolčekov. Na ich výrobu sú totiž potrebné veľké zemiaky, a takých sa tento rok v Nemecku urodí málo. To by mohlo mať za následok menšie a drahšie hranolčeky.