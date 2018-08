Prečo si nás BMW nevybralo a čo nám závod v Maďarsku prinesie?

Slovensko môže zo závodu v Debrecíne vyťažiť.

1. aug 2018 o 17:53 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Automobilka BMW postaví závod v maďarskom meste Debrecín. Firma to oficiálne oznámila tento týždeň, čím ukončila mesiace špekulácií, že by mohla prísť na Slovensko, presnejšie do nového priemyselného parku neďaleko Košíc.

Ministerstvo hospodárstva po zverejnení tejto informácie prvýkrát oficiálne priznalo, že sme s Košicami boli v užšej súťaži.

Nakoniec si nás však BMW nevybralo. Prečo sa to stalo a čo nám napriek tomu nový závod u susedov prinesie, sme sa pokúsili zodpovedať v nasledujúcich otázkach.

Čím nás Maďarsko predbehlo?