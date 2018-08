Denník Nový Čas je už v rukách podnikateľa Antona Siekela

Ringier Axel Springer zavŕšil predaj denníka.

BRATISLAVA. Denník Nový Čas už je definitívne v rukách spoločnosti FPD Media patriacej do skupiny FPD podnikateľa Antona Siekela.

K 31. júlu sa totiž dokončila a uzavrela transakcia, ktorou okrem predaja Nového Času Ringier Axel Springer Media AG zavŕšil aj predaj svojho portfólia tlačených magazínov do rúk News and Media Holding.

Iba digitálne médiá

Spoločnosť FPD Media sa na základe uvedenej transakcie stala výlučným vlastníkom spoločnosti Nový čas, a. s., ktorá vydáva denník Nový čas, týždenník Nový Čas Nedeľa, ako aj ich online formáty.

Spoločnosť News and Media Holding investičnej skupiny Penta sa zase stala výlučným vlastníkom spoločnosti Život Publishing, a. s., ktorá vydáva týždenníky Nový Čas pre Ženy a Život, ako aj mesačníky Nový Čas Krížovky, Nový Čas Bývanie, Eva, Madam Eva, Geo a Auto Bild Slovensko, spolu s ich online rozšíreniami.



Ringier Axel Springer sa tak na Slovensku zameral na digitálne médiá. Portfólio spoločnosti po transakcii pozostáva zo spravodajského portálu Aktuality.sk, ženského magazínu Diva.sk, portálu Najmama.sk, technologického magazínu Živé.sk, športového portálu Šport.sk a európskeho urban hubu Noizz.sk.

Zloženie vydavateľstva

Súčasťou vydavateľstva budú aj Azet.sk, donášková služba Bistro.sk, či komunitný portál Pokec.sk. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti United Classifieds bude Ringier Axel Springer na Slovensku prevádzkovať aj inzertné portály Autobazar.eu, Autobazár.sk, Nehnuteľnosti.sk či TopReality.sk.

FPD Media patrí do skupiny FPD Group, ktorej vlastníkom je Anton Siekel. Do portfólia spoločnosti patria okrem iného Žilinský večerník či Break. Ringier Axel Springer Slovakia je multimediálny vydavateľský dom. Zamestnáva viac ako 350 ľudí v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Je súčasťou švajčiarsko­-nemeckej vydavateľskej skupiny Ringier Axel Springer Media AG. News and Media Holding patrí do skupiny Penta a vydáva širokú škálu printových a online titulov. Medzi najznámejšie patria týždenníky Plus 7 Dní a Trend, či denník Plus 1 Deň.