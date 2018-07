BMW do Košíc nepríde, automobilka si vybrala Maďarsko

Debrecín vyhral aj kvôli dobrej infraštruktúre.

31. júl 2018 o 11:25 TASR, Michaela Štalmach Kušnírová

MNÍCHOV. Automobilka BMW podľa všetkého nakoniec predsa len nepostaví závod v Košiciach, ako sa už niekoľko mesiacov špekulovalo.

Firma totiž informovala, že v Maďarsku investuje do nového závodu jednu miliardu eur.

Bude stáť pri Debrecíne a zamestná viac ako tisíc ľudí. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150-tisíc vozidiel so spaľovacími a hybridnými motormi alebo elektromotormi, uviedol v utorok nemecký koncern v Mníchove.

S výstavbou by sa malo začať približne o rok. Kedy závod uvedú do prevádzky a ktoré modely bude vyrábať, je ešte otvorené, povedal hovorca BMW.

Košice boli v hre

O BMW sa u nás dlho špekulovalo ako o ďalšej automobilke, ktorá by mohla prísť do priemyselného parku pri Haniske neďaleko Košíc.

To, že sme vo finále pri rozhodovaní, naznačil koncom mája dokonca aj minister financií Peter Kažimír.

„Bojujeme o ďalšiu automobilku, ktorú každý pozná a na jej vozidlách mnohí jazdíte. Prekvapilo ma, že sme vo finále. V najbližších mesiacoch sa dozvieme výsledok," povedal v tom čase na diskusnom fóre Hospodárskych novín.

Že Slovensko bolo v úzkom finálnom výbere krajín pre nový závod spoločnosti BMW, potvrdilo nakoniec dnes (utorok) aj samotné ministerstvo hospodárstva.

Firma sa však nakoniec rozhodla inak. Debrecín si vybrala pre jeho dobrú infraštruktúru, blízkosť k dodávateľskému reťazcu a kvalifikovanú pracovnú silu.

V Maďarsku motory aj vozidlá v súčasnosti už vyrába konkurenčné Audi.

"Rozhodnutie postaviť nový závod podčiarkuje globálnu rastovú perspektívu BMW Group," povedal šéf koncernu Harald Krüger.

Dodal, že po veľkých investíciách v Číne, Mexiku a USA sa teraz posilňujú v Európe, čím podporia aj "globálnu rovnováhu výroby rozdelenej medzi Áziu, Ameriku a Európu".



V Nemecku BMW len v tomto roku preinvestuje vyše miliardu eur do modernizácie závodov a príprav na elektromobilitu.

Slovenské ministerstvo hospodárstva sa k rozhodnutiu BMW chce vyjadriť až po prijatí oficiálnej informácie od automobilky. "Súčasne však zdôrazňujeme, že pokračujú rokovania s ďalšími spoločnosťami, ktoré majú záujem v lokalite investovať,“ dodal hovorca Maroš Stano. O ktoré firmy ide, nespresnil.

Aj tak dobrá správa

Okrem BMW sa špekulovalo, že by do Košíc mohla prísť aj čínska firma Zhi-Dou. Štát dokonca už v Haniske pri Košiciach rezervoval pôdu na výstavbu nového strategického parku a začal tam už aj s prípravami územia.

Či nakoniec do Košíc prídu aspoň Číňania, je nateraz otázne. Je podľa Juraja Borgulu zo Zväzu strojárenského priemyslu možné, že vláda v čase, keď začala stavať priemyselný park pri Košiciach, sama ešte nevedela, kto doň konkrétne príde.

Aj napriek tomu, že Slovensko bitku o BMW nevyhralo, môže nám nový závod v Maďarsku pomôcť.

Od Debrecína je to k slovenským hraniciam približne dve hodiny cesty. Do Košíc to podľa trasy trvá dve až tri hodiny.

Samotný závod BMW nie je jediný, kde by sa mohli Slováci zamestnať.

"Aj keby sa nakoniec BMW rozhodlo pre Česko alebo Maďarsko, pomohlo by to aj tak. Pravdepodobne by to pritiahlo ďalších dodávateľov do celého regiónu,“ povedal v minulosti pre SME analytik Finlord Boris Tomčiak.

V regióne je podľa neho stále dostatok voľných a kvalifikovaných ľudí a aj infraštruktúra sa tu značne zlepšila.

V Košickom kraji je v súčasnosti nezamestnanosť takmer deväť percent, v Prešovskom kraji je to o niečo viac ako deväť percent.

"Rozhodnutie nesmieme brať ako stratu pre Slovensko, ale ako výhru pre celý región strednej Európy. Automobilky dobre vedia, že na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku je potenciál na budovanie tovární s relatívne nižšími nákladmi oproti Nemecku či Francúzsku," dodal Tomčiak.