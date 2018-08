Európski politici presúvajú riešenie gréckeho problému na naše deti

Gréci ešte nie sú za vodou.

5. aug 2018 o 23:21 Jozef Ryník

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Agentúra S&P zlepšila výhľad ratingu dlhodobých záväzkov zo stabilného na pozitívny. Je Grécko už z najhoršieho vonku?

"Nie. V júli euroskupina nariadila krajine, že musí mať rozpočtové prebytky vo výške 2,2 % HDP až do roku 2060. To bude znamenať drastické úsporné opatrenia. Doterajšie pôžičky od roku 2010 teda nesplnili svoj cieľ. Staré dlhy riešili novými. Výsledok je taký, že grécky dlh za osem rokov narástol zo 120 na 183 percent výkonu ekonomiky."

Takže ratingová agentúra sa mýli?

"Podľahla tlaku trojky (veriteľov Grécka, pozn. red.), ktorí využívajú politické tlaky, mediálnu propagandu a ekonomické triky, aby si zabezpečili pozitívnu náladu trhov. Jedným z trikov je štvrtá skrytá záchranná požička Grécku vo výške 24,1 miliardy eur do konca roku 2020. Euroskupina ju nazýva úverový nárazník. Tieto peniaze by mali slúžiť gréckej vláde na splatenie dlhov súkromným veriteľom. Je to však opäť len dočasné riešenie, ktoré bude mať v dlhšom časovom horizonte vedľajšie efekty."