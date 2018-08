Grécko ešte nie je za vodou. Dlh ho môže stiahnúť na dno

Gréci budú závislí od toho, ako sa bude dariť zvyšku Európy.

5. aug 2018 o 23:22 (aktualizované 6. aug 2018 o 17:22) Jozef Ryník

Keď v lete pred troma rokmi vrcholila finančná kríza v Grécku, veľa odborníkov mu predpovedalo skorý krach, teda neschopnosť splácať svoje dlhy.

Grécke banky boli na čas zavreté, ľudia si nemohli vyberať peniaze z bankomatov.

Krajina mala príliš štedrý sociálny systém, vysokú nezamestnanosť, veľký dlh a nevýkonnú ekonomiku. Žila na finančných infúziách z EÚ v podobe miliardových záchranných balíčkov.

Finančné problémy Grécka takmer rozbili eurozónu a spory okolo eurovalu položili aj slovenskú vládu Ivety Radičovej na jeseň 2011.

Mierne pokroky

Tento rok na konci júlamedzinárodná ratingová agentúra S&P tejto balkánskej krajine zlepšila výhľad ratingu dlhodobých záväzkov zo stabilného na pozitívny a potvrdila ho na úrovni B+.

To znamená, že by jej mali investori viac veriť, že bude schopná splácať svoje dlhy.

Štát hospodári s rozpočtovým prebytkom, ekonomika rastie a vysoká nezamestnanosť mierne klesá.

Grécko od Únie dostalo 6. augusta poslednú splátku finančnej pomoci v sume 15 miliárd eur, ktorá by krajine mala pomôcť splácať dlhy až do konca budúceho roka.Pomoc zo stáleho eurovalu (Európskeho stabilizačného mechanizmu - ESM) sa má ukončiť do 20. augusta tohto roka.

Je Grécko už z najhoršieho vonku?