Odborníčka: Loius Vuitton z dovolenky za sto eur? Pravá zrejme nebude

Niekedy je ťažké odlíšiť falzifikát.

31. júl 2018 o 23:26 Martina Raábová

BRATISLAVA. Nielen slnko, pláže a more lákajú turistov každoročne do krajín, ako sú Turecko či Egypt.

Pouličné obchody a stánky sú plné značkového tovaru, ako sú Dior či Louis Vuitton, a ceny tiež znejú lákavo.

Práve nízke sumy na štítkoch sú jednou z predzvestí toho, že nejde o tovar pravý, ale najskôr fejkový.

"Pri kabelkách sa odhaľuje falšovanie najjednoduchšie, pretože ceny bývajú často niekoľkonásobne nižšie, ako sú originály," vraví manažérka ochrany duševného vlastníctva ZUZANA JUGOVÁ z React CZ & SK.

Radí, čo si na dovolenke všímať, aby ste doma nezistili, že ste sa nechali oklamať.

Na čo by si mal dávať človek pozor, ak si na dovolenke chce kúpiť značkové veci?

"Bez ohľadu na to, či je to na Slovensku, v Európe, alebo niekde inde v zahraničí, dôležité sú tri veci: miesto predaja, cena a balenie. Ak je to nejaká konkrétna značka, napríklad ak sa bavíme o kabelkách značky Prada či Hermes, tak ak vidím, že to niekto predáva v stánku, niekde v tržnici alebo na ulici, tak je to prvý signál, že by mal človek spozornieť. Pravdepodobne nepôjde o originál. Druhá vec je cena.

Ak viem, že ide o kabelky, ktoré nestoja stovky, ale skôr tisíce eur, tak ak ich niekto predáva lacno, napríklad za 40 eur, tak zrejme nepôjde o originál, pretože len ťažko kúpi predajca originál za tritisíc eur a predá ho za pár desiatok či stoviek eur.

Poslednou vecou je balenie. Akýkoľvek tovar, či už je to oblečenie, kabelky, hodinky, by vždy malo byť zabalené a mali by na ňom byť visačky a štítky, ktoré zmieňujú značku. Ak to niekto predáva tak, že to má v stánku iba povešané alebo naskladané, nie sú na tom žiadne štítky či visačky, alebo štítky sú, ale nie je na nich uvedená konkrétna značka, tak to svedčí o tom, že to najskôr originál nebude."

Ak teda pôjdem po ulici a uvidím nejaký stánok, tak doň radšej nevstúpiť alebo to skúsiť a prezrieť si tovar bližšie?