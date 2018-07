Na Slovensku môže pribudnúť ďalšia čerpačka, o vstupe uvažuje Benzina

Funguje cez 900 čerpacích staníc.

29. júl 2018 o 15:32 Marek Poracký

BRATISLAVA. Na Slovensku v blízkej budúcnosti by mohla pribudnúť ďalšia sieť čerpacích staníc. O vstupe do krajiny podľa informácií týždenníka Euro.cz uvažuje český Unipetrol.

Nové pumpy by mali fungovať buď pod logom českej maloobchodnej značky Benzina alebo pod logom PKN Orlen. Ten ovláda spomínanú českú spoločnosť.

Na začiatok by malo ísť o niekoľko desiatok čerpacích staníc, no ich počet by sa mohol v budúcnosti zvyšovať. Samotný Unipetrol však konkrétnosti nespresnil.

„I naďalej sme otvorení novým nákupom. Pozorne preto sledujeme situáciu na trhu,“ povedal pre Euro.cz hovorca Unipetrolu Petr Kaidl.

Na Slovensku aktuálne pôsobí viac ako 900 čerpacích staníc. Z toho 250 má vo vlastníctve Slovnaft, ktorý ovláda maďarská spoločnosť Mol. Za ním nasleduje rakúsky OMW a holandský Shell.

Okrem toho v krajine pôsobí aj ďalšia desiatka menších spoločností. Svoje čerpacie stanice napríklad prevádzkujú aj maloobchodné spoločnosti - Tesco a Metro.

Slovensko by však nemalo byť jedinou krajinou, kde sa chcú Poliaci rozšíriť. Druhou krajinou by sa malo stať Maďarsko.

O vstup do Maďarska sa PKN Orlen pokúšal už pred tromi rokmi. Uchádzal sa o kúpu čerpačiek talianskej spoločnosti ENI. Tie však nakoniec kúpil práve Mol.