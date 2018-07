Národná banka upozorňuje na stránku, ktorá neoprávnene poskytuje úvery

Nebankovka sídli vo Švajčiarsku.

23. júl 2018 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Švajčiarska spoločnosť Finance C. GmbH Limited liability company, ktorá prevádzkuje webovú stránku pozickaokamzite.com, nemá od Národnej banky Slovenska oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.

Centrálna banka na to upozornila prostredníctvom tlačovej správy.

“Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby vopred neplatili žiadne kaucie alebo poplatky spoločnosti za to, aby im bol poskytnutý spotrebiteľský úver, pretože by sa mohli stať obeťou podvodu,” uviedla národná banka.



Na internetovej stránke pozickaokamzite.com sa uvádza, že úvery poskytujú so splatnosťou od piatich do 30 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Maximálna suma úveru je 100-tisíc eur. Žiadosť je podľa informácií zverejnených na webe možné vybaviť online bez dokladovania príjmu a bez záložného práva.

Údajne nepreverujú ani záznamy v úverových registroch. Ide o nebankovú online spoločnosť sídliacu vo Švajčiarsku.