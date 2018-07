Cestujúci musia na lietadlá dlhšie čakať. Na čo všetko majú nárok

Odškodné sa môže pohybovať až do 600 eur.

20. júl 2018 o 20:47 Marek Poracký

BRATISLAVA. Pôvodne to mal byť bezproblémový let z viedenského letiska do thajského Bangkoku. Daniel Onderčanin, ktorý cestu plánoval spolu s partiou kamarátov, však v ten deň neodletel.

Aerolínie mu po príchode na letisko oznámili, že na lietadle sa vyskytli technické problémy a jeho let odložili až na druhý deň.

Takéto meškanie letu nie je v Európe ojedinelým problémom. Len za prvý polrok tohto roka sa čas meškania v európskej leteckej doprave v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobil, ukazujú štatistiky Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu.

„Žiadna letecká spoločnosť nechce, aby jej lety meškali. Robí vždy všetko preto, aby sa to zvládlo načas. Je bežné, že meškanie letu môže stáť aerolínie aj od 30- do 120-tisíc eur,“ hovorí Martin Miklánek zo spoločnosti Gander aviation.