Tesco núka rýchle peniaze do cudziny, nie vždy sa oplatia

Službu spustil reťazec ešte minulý rok.

20. júl 2018 o 16:13 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ak chcete poslať peniaze rodine do zahraničia, nemusíte ísť nutne do banky, stačí zájsť do potravín.

Obchodná sieť Tesco umožňuje posielať peniaze prakticky do celého sveta.

Službu medzinárodných prevodov spustila začiatkom minulého roka, pre ľudí je dostupná vo vyše 60 obchodoch po celom Slovensku. Ako to funguje?

Zamestnancom na informáciách predložíte svoj doklad totožnosti a peniaze, ktoré chcete poslať vrátane poplatku.

Zamestnanec vám po prevzatí sumy a zaplatení poplatku vygeneruje osemmiestny kód. Ten si musíte odložiť a poslať ho príjemcovi.

Keď príjemca príde do ktorejkoľvek predajne Tesca, kde túto službu poskytujú, stačí kód nadiktovať a poslané peniaze mu vyplatia.

Peniaze do pár minút

Služba je v segmente maloobchodu skôr raritou, než pravidlom. Na Slovensku ju neposkytuje žiadny iný reťazec.