Pošta sa snaží oživiť pohľadnice, nie je jediná

Mladí ešte pohľadnice poznajú, ale posielajú ich skôr starší.

18. júl 2018 o 16:20 Martina Raábová

BRATISLAVA. Tak ako klesá predajnosť iných tlačovín, napríklad novín, tak klesá záujem aj o pohľadnice. Ak chcete niekoho pozdraviť, stačí totiž poslať e-mail alebo esemesku.

Pohľadnice podľa odborníka Martina Rusnáka zažívali svoj zlatý vek v 20. rokoch minulého storočia.

"Dnes ich posielajú skôr starší ľudia, ale aj mladí, vekovo medzi 25 až 30 rokmi," hovorí Rusnák z webu aukciapohladnic.sk. Rusnák je zároveň spoluautorom knihy o pohľadniciach z Oravy.

Záujem sa scvrkáva

Aj keď záujem o pohľadnice je z roka na rok menší, Slovenská pošta sa snaží posielanie pohľadníc pre ľudí zatraktívniť.

Netreba pritom nikam chodiť. Stačí si kliknúť na web pošty, či už cez počítač, alebo smartfón, nahrať si fotografiu, z ktorej chcete pohľadnicu, napísať odkaz a adresu adresáta.

Zaplatiť je možné kartou online. Do troch dní dostane adresát do schránky vytvorenú pohľadnicu.

Za službu si pýta pošta niečo vyše eura, záleží na veľkosti pohľadnice.

Posielanie pohľadníc do zahraničia vyjde o niečo drahšie, najviac stojí pohľadnica do akejkoľvek krajiny na svete vo veľkosti malého zošita (takzvaný formát A5), a to bezmála dve eurá.

E-maily nahradili listy

Službu spustila pošta koncom minulého roka.

"Očakávame, že práve personalizovaná pohľadnica s vlastným obrázkom alebo fotografiou, ktorá je do istej miery emotívnou záležitosťou, môže zvýšiť záujem o posielanie pohľadníc," vraví hovorkyňa pošty Martina Macková.

Mesiac po spustení služby, teda počas vianočného obdobia, poslali ľudia cez túto službu takmer 12-tisíc pohľadníc.

Pošta dúfa, že ľudia budú mať záujem posielať takýmto spôsobom pohľadnice aj počas letných dovoleniek, odvoláva sa na skúsenosti zo zahraničia, najmä z Česka.

Okrem toho, že vytvorenie a poslanie pohľadnice je pohodlnejšie, aj jej dodanie trvá kratšie než pri klasických pohľadniciach.

"Klasická pohľadnica putuje zo zahraničia aj desať dní, so službou Moja pohľadnica vieme zabezpečiť doručenie do troch pracovných dní," dodáva Macková.

Nie sú jediní

Podobnú službu majú v portfóliu aj niektoré spoločnosti, ktoré fotografie vyvolávajú.

Napríklad Cewe Fotolab ponúka okrem vytvorenia a vytlačenia si vlastnej pohľadnice aj jej doručenie adresátovi, rovnakú službu ponúka aj papiernictvo Ševt.

Koľko pohľadníc si ľudia na pošte kúpia a odošlú, pošta presne nevie. Detailnú štatistiku totiž nevedie.

Macková vraví, že počet listových zásielok, kam patria aj pohľadnice, má skôr klesajúci trend. "Od roku 2013 do roku 2017 poklesla ich početnosť o osem miliónov kusov," hovorí.

Pokles záujmu o posielanie nielen pohľadníc, ale aj listov, potvrdil pre SME v minulosti aj šéf nemeckej pošty Deutsche Post DHL Frank Appel.

Pripísal to najmä možnosti posielať správy e-mailom a dodal, že od posielania listov pomaly upúšťajú aj firmy.