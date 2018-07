Musk sa ospravedlnil jaskyniarovi za to, že ho nazval pedofilom

Dôvodom sporu bola miniponorka.

18. júl 2018 o 10:09 (aktualizované 18. júl 2018 o 10:59) ČTK

WASHINGTON. Americký miliardár a majiteľ vesmírnej spoločnosti SpaceX Elon Musk sa ospravedlnil britskému jaskynnému záchranárovi Vernurovi Unsworthovi za urážku pedofila.

V ospravedlnení uviedol, že sa tak vyjadril z hnevu za to, že jaskyniari podieľajúci sa na záchrane 12 mladých futbalistov a ich trénera, odmietli Muskovu miniponorku ako nevhodnú pre záchranu.

Muskov spor s britským jaskyniarom Vernonom Unsworthom začal minulý týždeň, keď záchranári odmietli návrh šéfa Tesly využiť na vyslobodenie chlapcov a trénera miniponorku navrhnutú firmou SpaceX.

"Môže si svoju ponorku strčiť tam, kde to bolí," povedal podľa serveru CNN Unsworth na Muskovu adresu. "Nie je absolútne žiadna šanca, že by to fungovalo," dodal.

Musk potom v nedelenom príspevku na twitteri označil Unswortha za pedofila.

Neskôr však svoj príspevok zmazal. Tweet sa ale dostal k 12 miliónom jeho odoberateľom.

Unsworth v pondelok oznámil, že zvažuje právne kroky proti Muskovi.

"Jeho činy proti mne neospravedlňujú mojej činy voči nemu, ospravedlňujem sa," napísal Musk v stredu na Twetteri.

Po tom, čo Musk označil britského jaskyniara za pedofila klesla cena akcií amerického výrobcu elektromobilov Tesla o viac ako 3,5 percenta. Trhová cena automobilky sa tak znížila o takmer dve miliardy dolárov, informovala agentúra Reuters.

Športovci vo veku medzi 11 a 16 rokmi s 25-ročným trénerom zostali v jaskyni uväznení od 23. júna.

Všetkých sa ich podarilo postupne zachrániť, poslední vyšli von 10. júla a dnes by mali byť všetci prepustení z nemocnice. V jaskyni ich uväznila stúpajúca voda, kvôli ktorej ustupovali stále hlbšie do jaskyne.