Musk urazil záchranára z thajskej jaskyne, uškodil tým celej Tesle

Hodnota klesla o dve miliardy dolárov.

17. júl 2018 o 10:31 ČTK

NEW YORK. Cena akcií amerického výrobcu elektromobilov Tesla klesla o viac ako 3,5 percenta po tom, čo jeho generálny riaditeľ Elon Musk urazil britského speleológa, ktorý sa podieľal na záchrane dvanástich mladých futbalistov a ich trénera z thajskej jaskyne.

Trhová cena automobilky sa tak znížila o takmer dve miliardy dolárov, píše agentúra Reuters.

Muskov spor s britským jaskyniarom Vernonom Unsworthom začal minulý týždeň, keď záchranári odmietli návrh šéfa Tesly využiť na vyslobodenie chlapcov a trénera miniponorku navrhnutú firmou SpaceX.

"Môže si svoju ponorku strčiť tam, kde to bolí," povedal podľa serveru CNN Unsworth na Muskovu adresu. "Nie je absolútne žiadna šanca, že by to fungovalo," dodal.

Musk potom v nedelenom príspevku na twitteri označil Unswortha za pedofila. Neskôr však svoj príspevok zmazal.

Niekoľko analytikov a investorov oznámilo agentúre Reuters, že táto kauza posilňuje ich obavy, že Muskové verejné vyhlásenia odvádzajú jeho pozornosť od hlavnej úlohy Tesly, ktorou je výroba elektromobilov.