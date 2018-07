Štát stále nerozhodol, kde sa IQOS môžu používať. Niekde to už povolili

Ministerstvo zatiaľ zmeny nechystá.

12. júl 2018 o 16:18 Marek Poracký

KOŠICE, BRATISLAVA. Keď zákazník vojde do košického podniku Tabačka, na niektorých stoloch si môže všimnúť nové štítky.

Je na nich vyrazený nápis IQOS, čo v preklade znamená, že hoci ide o nefajčiarsky podnik, tieto cigarety sa tam môžu používať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Sú nové IQOS cigaretami? Úrady sa nevedia rozhodnúť

Podnik to dovolil aj napriek tomu, že v reštauráciách, kde ľudia konzumujú jedlo, štát s istými výnimkami zakazuje fajčiť bežné cigarety, ktoré nielen smrdia, ale aj škodia zdraviu.

V porovnaní s nimi IQOS cítiť oveľa menej a dym nevidieť takmer žiadny.

V používaní IQOS je ešte stále zmätok. Záleží na každom jednom podniku alebo hoteli, či a za akých okolností ich svojim zákazníkom povolí, alebo nie. Rovnako v tom nemá doteraz jasno ani samotné ministerstvo zdravotníctva.

To ešte v marci tvrdilo, že problematiku analyzuje so všetkými zainteresovanými stranami a výsledok by mal byť jasný do dvoch týždňov. Svoj sľub dosiaľ nesplnilo.

Individuálny prístup