Skúma obezitu. Naše telo je naprogramované na prejedanie sa, vraví vedec

Využíva behaviorálne metódy.

15. júl 2018 o 21:10 Michaela Štalmach Kušnírová

Luke Ravenscroft a jeho tím z britského The Behavioral Insights Team robia rôzne experimenty, aby zistili, ako sa správajú ľudia, a podľa toho zlepšujú fungovanie štátu. Napríklad ľuďom, ktorí dane nezaplatili načas, posielali list, do ktorého pripísali jedinú vetu. A to, že deväť z desiatich ich susedov dane zaplatilo načas. Ako zareagovali? Povedali si, že nechcú patriť do menšiny a až 16 percent ľudí zmenilo svoje správanie a polepšilo sa.

Luke Ravenscroft sa tento rok na jar zúčastnil v Bratislave na konferencii ITAPA.

V minulosti ste robili experiment, aby ste ľudí presvedčili platiť dane načas. Aké ďalšie analýzy ste robili?

"Pracovali sme na niekoľkých projektoch, ale chcel by som zdôrazniť jeden, ktorý sa týkal ľudí, ktorí neuspeli na skúškach z matematiky a angličtiny. Teda z predmetov, ktoré sú dôležité pri hľadaní práce. Skúmali sme, ako im môžeme pomôcť. Zamerali sme sa na ich sociálnu sieť, teda ľudí, ktorí im môžu pomôcť, či už sú to rodičia, priatelia alebo spoluhráči z futbalu. Otázkou bolo len to, ako to nastaviť, aby študentovi pomohli opraviť si známku."

Ako ste to dosiahli?

"Pýtali sme sa študentov, ktorí dvaja ľudia by im boli ochotní pomôcť pri štúdiu. Týmto dvom ľuďom sme potom poslali informáciu, že sa ich známy učí a aké sú témy. Cieľom bolo, aby spolu komunikovali. Napríklad žiakom cez deň poslali esemesku.

Nastavili sme to ako kontrolovaný experiment. Jedna skupina študentov mala podpornú skupinu, druhá nie. Tá prvá bola napokon o 27 percent úspešnejšia v absolvovaní skúšky. A to sme nebudovali novú školu, nemali nových učiteľov, neurobili sme nič prevratné, len sme využili komunitu ľudí, aby žiakom pomohla."

Stačí tak málo, mať niekoho, kto s vami komunikuje, keď sa učíte?