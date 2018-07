Česi testovali kuracie rezne: Tesco skončilo takmer posledné

Hlavným problémom bola salmonela.

9. júl 2018 o 18:00 Martina Raábová

BRATISLAVA, PRAHA. Z jedenástich testovaných balení kuracích pŕs dopadli najhoršie tie od českej značky Vodňanské kuře, na predposlednom mieste skončili kuracie prsia reťazca Tesco.

Český magazín dTest testoval hydinové mäso v laboratóriu, skúmal kvalitu aj dodržiavanie predpisov.

V kuracích prsiach preveroval množstvo vody, hľadal stopy antibiotík aj nežiaduce baktérie.

Práve baktérie posunuli kuracinu z Tesca takmer na chvost rebríčka: hlavným problémom bola salmonela.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Na Slovensku odoberáme kuracie mäso od preverených slovenských dodávateľov. Tvorí viac ako polovicu sortimentu, zvyšok od dodávateľov z Česka či Maďarska," povedala hovorkyňa slovenského Tesca Lucia Poláčeková.

Poláčeková nespresnila, či v prípade českej hydiny ide o rovnakého dodávateľa ako na Slovensku, no magazín dTest identifikoval testované kuracie mäso pôvodom z Poľska.

Tesco výsledky testu českého magazínu bližšie nekomentovalo. Ubezpečilo však, že slovenským zákazníkom poľské kuracie mäso neponúka.

Ružové až sivé

Jedným z hlavných dodávateľov kuracieho mäsa, ktoré sa predáva aj pod privátnou značkou Tesco, je spoločnosť Hyza.

Prečítajte si tiež: Prečo je brazílske kura, ktoré prejde tisícky kilometrov, lacnejšie než slovenské

Aj keď na obale nie je napísaný názov spoločnosti, identifikovať ju možno prostredníctvom kódu SK 106 ES.

Ďalším dodávateľom kuraciny Tesca je firma Hydina Slovensko, ale aj česká spoločnosť Vodňanská drůbež.

Práve kuracie prsia od tohto dodávateľa skončili v českom teste na poslednom mieste so známkou nedostatočná.

Baktérie salmonely zistili v laboratóriu v troch z piatich balíčkov kuracieho mäsa.

Rezne značky Vodňanská drůbež dostali horšiu známku aj za málo čerstvú vôňu, nerovnaké sfarbenie medzi ružovou až sivou či malé zvyšky kostí a krv.

Zo všetkých testovaných vzoriek kuracích rezňov dostali nedostatočnú známku štyri značky, okrem Tesca a Vodňanskej drůbeže aj tie predávané pod označením Lidl a Albert.

Najlepšie hodnotenie so známkou veľmi dobré získali Světničkové kuře, Vodňanské kuře/Zlaté kuře a rezne predávané pod značkou Billa.

Dôležité sú pôvod aj farba

Čo si treba pri kúpe kuracieho mäsa všímať? V prvom rade je dobré zistiť pôvod mäsa a tiež dátum spotreby.

Pôvod mäsa musia od roku 2015 výrobcovia a dodávatelia povinne uvádzať na obale. Platí to pre chladené aj mrazené mäso, jedinú výnimku má už spracované mäso.

Prečítajte si tiež: Aj stánok s kebabom musí povedať, odkiaľ má mäso

Za pôvod sa považuje miesto, kde sa zviera narodilo a vyrástlo, nie miesto, kde ho zabili a spracovali.

Potravinári odporúčajú skontrolovať aj to, ako mäso vyzerá, teda zafarbenie a vôňu či pach, ak je to možné. Dôležité je všímať si aj to, či je obal nepoškodený.

Najväčším rizikom nakazenia salmonelou sú výrobky živočíšneho pôvodu, teda mäso či vajcia.

Znížiť riziko nákazy salmonelou sa dá napríklad tak, že sa potraviny tepelne spracujú, a to aspoň pätnásť minút pri teplote aspoň 70 stupňov.