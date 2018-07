Rokoval o príchode Peugeotu: Lokalita pre Francúzov sa hľadala dlho

Na Slovensku sú aktuálne štyri automobilky.

8. júl 2018 o 20:01 Marek Poracký

Francúzsky koncern PSA Groupe na Slovensko prišiel v roku 2003. Odvtedy do krajiny prišli aj ďalšie dve automobilky - Kia do Žiliny a Jaguar Land Rover do Nitry.

Aktuálne sa špekuluje o príchode nemeckého koncernu BMW do Košíc, ktorý by Slovensko ešte viac naviazal na automobilový priemysel.

"Každá minca má dve strany. Žiadnu inú cestu Slovensko v tom čase nemalo,“ hovorí v rozhovore pre SME exminister hospodárstva ROBERT NEMCSICS.

Rozhodnutie o príchode koncernu PSA do Trnavy v roku 2003 sa môže javiť ako pomerne rýchle a jednoduché. Vy ste v tom čase viedli s nimi rokovania. Bolo to naozaj tak?

„Nemyslím si, že to bolo nečakané alebo rýchle rozhodnutie. Rodilo sa dlho aj na základe konzultácií s inými automobilkami, ktoré v širšom regióne v tom čase už pôsobili, a rovnako aj predstaviteľmi vtedajšej vlády. Zvažovalo sa to dlhšie, akurát sa o tom verejne nediskutovalo.“

Ako sa vám rokovalo s predstaviteľmi francúzskej automobilky?