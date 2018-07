Automobiloví dodávatelia na Slovensku preinvestujú ďalšie milióny. Ako to pomôže regiónom

Spoločnosti od štátu pýtajú investičnú pomoc. Najviac peňazí žiada Mubea, ktorá chce investovať v Kežmarku.

8. júl 2018 o 19:30 Marek Poracký

BRATISLAVA. Vytvorenie viac ako tisíc pracovných miest a investície za vyše sto miliónov eur. To chce v najbližších rokoch na Slovensku urobiť päť firiem, ktoré svoje výrobky dodávajú aj automobilovým závodom na Slovensku.

Za to od štátu žiadajú bezmála 40 miliónov eur na investičných stimuloch. O nich by vláda Petra Pellegriniho (Smer) mohla rozhodovať už v najbližších týždňoch. Spoločnosti svoje plány predložili do pripomienkového konania.

Nové investície môžu regiónom, kde sa podniky rozhodli preinvestovať peniaze, pomôcť. Zrejme najviac Kežmarku a jeho okoliu, kde vyrastie nový závod nemeckej spoločnosti Mubea.

Stavanie nových závodov či ich rozširovanie však neznamená definitívny príchod piatej automobilky nemeckého BMW do Hanisky neďaleko Košíc, o ktorom sa už dlhšie špekuluje.

Najvyššia nezamestnanosť