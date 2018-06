Firma Imoba vrátila 50-miliónovú dotáciu na farmu Čapí hnízdo

Peniaze sa rozhodli vrátiť dobrovoľne.

29. jún 2018 o 12:09 TASR

PRAHA. Spoločnosť Imoba vrátila 50-miliónovú dotáciu na farmu Čapí hnízdo. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho operačného programu Stredné Čechy Kamil Muni.

Väčšina peňazí skončí v štátnom rozpočte, časť dostane kraj.

Výbor ROP Stredné Čechy vo štvrtok (28.6.) schválil dohodu s Imobou o vrátení dotácie vo výške 49.960.256 korún (1,92 milióna eur).

Peniaze pôjdu do štátnej pokladnice

Väčšina peňazí skončí v štátnom rozpočte a časť získa kraj, ktorý projekt pred rokmi spolufinancoval.

"Časť dotácie vo výške 46.213.236,80 korún bude úradom regionálnej rady vrátená do štátneho rozpočtu a zostávajúcu časť vo výške 3.747.019,20 Kč stredočeskému kraju," spresnil Muni.

"Vždy je lepšia cesta zmieru ako cesta nejakých sporov," uviedla už vo štvrtok predsedníčka výboru a županka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Spoločnosť Farma Čapí hnízdo, vtedy ešte pod názvom ZZN AGRO Pelhřimov, patrila do prelomu rokov 2007 a 2008 do holdingu Agrofert Andreja Babiša.

V decembri 2007 sa firma zmenila na akciovú spoločnosť s akciami na majiteľa. V lete 2008 získala európsku dotáciu vo výške 50 miliónov korún v programe pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch, keď dodržiavala dotačnú podmienku, sa spoločnosť vrátila pod Agrofert.

Babiš čelí trestnému stíhaniu

Pre podozrenie z dotačného podvodu pre spornú dotáciu čelí trestnému stíhaniu český premiér Andrej Babiš (ANO) a ďalší ľudia, vrátane Babišových príbuzných, a farmu teraz vlastní práve Imoba zo zvereneckého fondu, kam premiér uložil svoje podnikanie.

Peniaze sa rozhodla vrátiť dobrovoľne, pretože podľa nej nemožno v dohľadnej dobe čakať nezávislé a spravodlivé posúdenie prípadu súdom.

Ďalším dôvodom je údajne skreslené informovanie o prípade, čo poškodzuje povesť firmy. Spoločnosť však trvá na tom, že splnila podmienky udelenia dotácie a neporušila zmluvné záväzky.

Čo by sa stalo, ak by peniaze nevrátili

Pokiaľ by Imoba peniaze nevrátila, hrozilo by jej začatie správneho konania, ktoré by malo formu daňovej kontroly.

Keby po ňom bolo vrátenie dotácie nariadené, musel by podľa pravidiel platných v čase pridelenia peňazí príjemca zaplatiť tiež penále vo výške sto percent čiastky. Podľa platných pravidiel sa však penále neúčtuje. Vrátenie dotácie znamená, že sa firma nedopustila porušenia rozpočtovej disciplíny.

Na Babišovo stíhanie, ani stíhanie ďalších obvinených, by však avizovaný krok Imoby nemal mať vplyv.

Z trestného zákonníka totiž podľa advokáta Tomáša Sokola všeobecne vyplýva, že dotačného podvodu sa dopustil ten, kto v žiadosti o poskytnutie dotácie uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, respektíve podstatné údaje zamlčí.

Nie je vraj tak ani nutné, aby k vylákaniu peňazí fakticky došlo. "Ak výplata dotácie bola poskytnutá, ide, či môže ísť o naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu, avšak s prísnejšou trestnou sadzbou," uviedol advokát.