Rodiny, penzisti či pracujúci si polepšia. Môže za to jedno číslo

29. jún 2018 o 14:40 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Júl prináša pre rodičov, penzistov, pracujúcich, ale aj nezamestnaných dobrú správu. Po rokoch sa konečne opäť trochu výraznejšie zvýšia rôzne príspevky pre rodiny či zdravotne postihnutých.

Dôvodom je rast jediného čísla - takzvaného životného minima, od ktorého závisí výška dalších dávok.

Životné minimum vzrastie zo sumy 199,48 na 205,07 eura mesačne. Čo znamená, že konečne prekoná hranicu dvesto eur. (V júli 2013 sa totiž úplne zastavil jeho rast, vlani sa zdvihlo prvýkrát.)

Denník SME urobil prehľad, ktoré dávky sa vďaka tomu zmenia.

1. Rodiny si polepšia

Viac peňazí od štátu by mali dostať tisícky rodín. Zvýšiť by sa mal napríklad rodičovský príspevok určený pre rodičov detí do troch, v určitých prípadoch do šiestich rokov. Po novom má byť vo výške 220,7 eura mesačne, porastie teda o šesť eur.