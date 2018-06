Ako si zvýšiť penziu? Investovaním úspor do akcií

Peniaze v druhom pilieri možno z dlhodobého hľadiska zhodnotiť aj o desiatky percent.

29. jún 2018 o 16:42 Jozef Ryník

Rusko nemá dosť peňazí na penzie. Ak však zvýši vek odchodu do dôchodku zo 60 na 65 rokov, ako to plánuje vláda, najmä muži, ktorí žijú kratšie, sa ho nemusia nikdy dožiť.

Na Slovensku chce vládny Smer vek odchodu do dôchodku zastropovať. Slovenskí dôchodcovia pritom už teraz trávia na penzii približne 15 rokov a keďže priemerná dĺžka života sa predlžuje, zastropovanie by viedlo ešte k dlhšiemu trvaniu dôchodku, a tým aj k vyšším výdavkom zo štátneho rozpočtu.

Odborníci varujú, že dôchodok od štátu v budúcnosti nemusí zaručiť zachovanie životnej úrovne, a ľuďom odporúčajú, aby si súkromne sporili v druhom či treťom pilieri.

Vek rozhoduje

Všeobecne platí, že sporiteľ sa môže pri výbere fondov v druhom pilieri rozhodovať podľa svojho veku. Čím je človek mladší, tým môže investovať do rizikovejších napríklad akciových fondov. Keď sa približuje k dôchodkovému veku, tak by mal byť opatrnejší a vkladať úspory do garantovaných fondov, čo sú prevažne dlhopisové.

Odborníci sa zhodujú v tom, že ak človeku ostáva do dôchodku pätnásť a viac rokov, teda má pod 40 rokov, mal by si vyberať akciové alebo indexové fondy. „Tie majú v dlhodobom horizonte vyšší potenciál sporiteľovi zarobiť,“ tvrdí Maroš Ovčarik, riaditeľ portálu Finančný kompas.

(Indexové fondy dôchodkové spoločnosti na rozdiel od iných fondov príliš neovplyvňujú či aktívne neriadia. Fondy len kopírujú vývoj indexov, na ktoré sú naviazané.)