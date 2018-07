Riaditeľ DSS: Štát by mal k dôchodkovým pilierom pridať aj štvrtý

Druhý pilier už pomáha politikom, lebo zarába a čiastočne im rieši problém s dôchodkami, tvrdí Martin Kaňa, generálny riaditeľ DSS Poštovej banky.

29. jún 2018 o 16:59 Jozef Ryník

Politici chcú zastropovať vek odchodu dôchodku na 64 rokov. Čo to bude znamenať pre sporiteľov v druhom pilieri?

"Prvý a druhý pilieri sú previazané, takže dosah bude podobný. Ľudia budú mať nižšie dôchodky. Ak sa odchod do penzie zastropuje, odhadujeme, že dôchodok bude v roku 2070 o 14 percent nižší ako dnes. Navyše, ceny budú asi rásť. Ak zastropovanie veku nebude sprevádzané systémovými opatreniami, tak to nie je šťastné rozhodnutie. Húfne vstupovanie do druhého piliera nepredpokladám."

Aké opatrenia by sa mali urobiť?

"V prvom rade by sa mal zmeniť postoj k pôrodnosti, prístup k ľuďom na úradoch práce a napokon treba riešiť aj prílev pracovnej sily zo zahraničia. Mali by sme vyriešiť, kto bude pracovať na dôchodcov."

Mali by byť ľudia aj nejako motivovaní sporiť si v druhom pilieri?

"Určite by ich štát mohol napríklad daňovo zvýhodňovať, ak si sporia."

Druhý pilier bol na Slovensku dosť často otváraný a menili sa v ňom pravidlá. V okolitých krajinách bol dokonca zoštátnený. Nehrozí to aj u nás?

"Myslím si, že ak by politici o tom uvažovali, tak by to už urobili. Dnes im druhý pilier už robí službu, lebo zarába a čiastočne im rieši problém s dôchodkami. Objem peňazí v tomto pilieri je už veľký a zhodnocovanie je tiež zaujímavé. Zrušiť ho politici môžu, ale bol by to nezmysel. To, že to urobili iné krajiny, bola nesprávna cesta. Štát by mal piliere nie rušiť, ale pridať napríklad štvrtý."

Ten by mal fungovať ako?

Mal by byť kombináciou daňových zvýhodnení pri sporení a príspevkov zamestnávateľov. Na dôchodky by mali ľuďom prispievať aj firmy tak, ako to funguje na Západe. Na Slovensku dnes nikto nevie, aký bude mať dôchodok. A nie je to preto, že je tam veľa neznámych, ale nikto mu to nechce povedať. Ak to človek nevie, nevie sa rozhodnúť, či si má niečo navyše sporiť. Nevie, či sa mu zachová životný štandard."

Presná suma sa asi nedá vypočítať.

"Nedá, ale aspoň približné odhady by mali byť dostupné bežným ľuďom."

Človek si podľa odhadov analytikov dokáže cez doplnkové sporenie zvýšiť penziu o desiatky až stovky eur mesačne podľa výšky svojho príjmu. Je to reálne, či to platí len za ideálnych podmienok na trhu?