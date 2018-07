Hit drogového turizmu aj tradičná medicína

Indiánski šamani používajú látku zvanú ayahuasca, ktorá je dnes hitom drogového turizmu. Slovák o nej nakrútil dokument a česká psychologička ňou lieči v peruánskom stredisku.

25. jún 2018 o 22:16 Klaudia Lászlóová

Centrum v dedinke Takiwasi, niekoľko kilometrov od peruánskeho mesta Tarapoto, je klinika ako každá iná. Liečia sa tu domáci i zahraniční klienti so závislosťami, depresiami a ďalšími problémami.

„Nelíši sa od bežného lekárskeho zariadenia na Západe. Len na okne nemáme sklo, ale sieťku a pozeráme sa z neho na mangovníky a liany. V takomto prostredí prebiehajú aj aktivity s klientmi,“ opisuje Veronika Kavenská, česká psychologička, ktorá v Takiwasi pracuje štyri roky. Niečo je tu predsa iné. Na práci s klientmi sa priamo zúčastňujú šamani, čiže liečitelia – znalci amazonskej tradičnej medicíny, o ktorej by sa možno vo svete vôbec nevedelo, keby nebolo psychedelickej látky ayahuasca, ktorá sa pije vo forme odvaru.

„Liečitelia – kuranderovia tu pracujú spoločne so psychológmi a lekármi. Nenazývala by som ich však šamanmi, toto pomenovanie sa spája skôr so sibírskou kultúrou,“ opisuje Veronika, s ktorou sa Profit rozprával cez Skype.

Práca v centre Takiwasi (zdroj: Archív V.Kavenskej)

Hit drogového turizmu

Ayahuasca sa klientom aplikuje po dlhej a náročnej príprave v sprievode psychoterapeuta. Liečba závislosti trvá na klinike deväť až dvanásť mesiacov a k podaniu látky dochádza po niekoľkotýždňovej očiste, raz alebo dva razy za týždeň.

„Liečba sa začína očistou, keď sa klientom podávajú rastliny, ktoré vyvolajú zvracanie,“ opisuje psychologička jeden z miestnych liečebných postupov. K ďalším patrí rozjímanie na samote v chatrči v džungli, kde pacient okrem rastlinných odvarov konzumuje iba misku ryže denne. Vychádzajú z toho, ako sa ayahuasca v tradičnej medicíne využívala.