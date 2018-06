Právnik: Útek Kočnera by bola blamáž (rozhovor)

Právnik a súdny lekár Peter Kováč v rozhovore pre denník SME.

24. jún 2018 o 17:37 Michaela Štalmach Kušnírová

Špecializovaný trestný súd v sobotu po viac ako ôsmich hodinách rozhodol, že Kontroverzný podnikateľ známy z takzvaných mafiánskych zoznamov Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko budú stíhaní na slobode.

Polícia oboch obvinila z falšovania zmeniek televízie Markíza a prokurátor navrhol, aby ich súd vzal do väzby a vyšetrovaní boli za mrežami.

Ako vnímate sobotňajšie rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, podľa ktorého kontroverzný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Pavol Rusko nepôjdu do väzby?

"Sú tu dva aspekty, trestnoprávny a všeobecný. Čo sa týka toho prvého, tam je to jasné. Prokurátor dal návrh na vzatie do väzby a súd sa s jeho návrhom nestotožnil. Keďže to bolo rozhodnutie v prvom stupni, prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu opravný prostriedok a bude sa o tom rozhodovať vo štvrtok. To, ako rozhodnutie vníma verejnosť, to je druhá vec."

Sťažnosť prokuratúra proti rozhodnutiu znamená, že o väzbe bude rozhodovať Najvyšší súd. Dá sa predpokladať, ako by mohol rozhodnúť?

"Ťažko povedať. Nevieme, čo je obsahom návrhu, nevieme, čo je v spise a nevieme ani, čo Rusko a Kočner vypovedali v sobotu pred sudcom."

Rozhodnutie sudcu mnohí vnímajú kriticky. Poukazujú na to, že Kočner môže ujsť do zahraničia alebo môže na slobode ovplyvňovať vyšetrovanie. Dá sa tomu zabrániť?