Novodobý Nomád: Na motorke prebrázdil Afriku

Sadol si na chrbát 50-ročnej čezety a plánoval ísť čo najďalej. Nakoniec navštívil 37 krajín a prejazdil vyše 45-tisíc kilometrov. Český programátor, 30-ročný Martin Magnusek vlani dokončil cestu po Afrike.

22. jún 2018 o 23:33 Jana Fedáková

Prvú motorku si Martin Magnusek kúpil, keď mal 21 rokov. Po čase mu však už nestačilo podnikať na nej len krátke víkendové výlety a hneď ako motorku v roku 2012 vymenil za väčšiu, cieľovou destináciou sa stal Balkán.

Keď sa vracal domov z tureckého Istanbulu, vedel, že práve takto chce cestovať. „Na motorke je všetko oveľa intenzívnejšie. Človek dokáže lepšie precítiť krajinu a jej vône či dostať sa na miesta, kam to autom nie je možné. Na druhej strane intenzívnejšie cíti to, keď prší. Aj o tom sú zážitky,“ smeje sa Martin.

Pred šiestimi rokmi sa český cestovateľ rozhodol, že jazdiť bude sám. Nechcel byť však len slobodnejší. Medzi miestnych takto lepšie zapadol a oni sa vždy rýchlejšie osmelili dať sa s ním do reči či pozvať ho k sebe domov.

NA SÚDE V KAZACHSTANE

V roku 2013 sa Martin vydal na svoju dvojmesačnú cestu po Mongolsku, prvú sólovú.

„Snažil som sa teda predísť všetkým problémom, ktoré by ma mohli postretnúť. Kúpil som si spoľahlivú motorku, všetky víza som si vopred vybavil, detailne som poznal cestu. Bolo to teda už iba o mne, či to vydržím,“ rozpráva Martin.

A cesta naozaj išla dobre, až kým pri odchode z Kazachstanu na hraniciach nezistil, že vízum mu vypršalo. Už štyri dni bol v krajine nelegálne. Musel sa vrátiť 350 kilometrov späť na imigračnú políciu, kde Martinovi oznámili, že na druhý deň s ním bude súd.

„Sudkyňa mala rozhodnúť, či pôjdem do väzenia, alebo zaplatím pokutu. Nakoniec mi dala na výber a ja som uhradil pokutu vo výške 10-tisíc českých korún. Dnes by som sa už rozhodol inak a radšej by som jeden deň vo väzení vydržal. V tej chvíli som sa však na hrdinu hrať nechcel,“ hovorí s úsmevom Martin.

AKÉ JE TO DOMA

Karlove Vary, Mariánské Lázně. Aké to tam je? Pýtali sa ľudia v Kazachstane cestovateľa, keď s nimi sedával po večeroch a debatoval. Miestni na jeho prekvapenie poznali mnoho známych českých lokalít, Martin im však ich otázky nevedel zodpovedať.

„Hanbil som sa, lebo som v tých kútoch vlastnej krajiny nikdy nebol. Často jazdíme na miesta, ktoré sú od nás čo najďalej, na Bali či na Kubu, aby sme sa mohli tváriť čo najviac ,cool‘. Mnohí pritom poriadne nepoznáme svoje okolie a to som ďalšou cestou chcel zmeniť,“ podotýka.

Martin tak z pivnice po prvýkrát vytiahol otcovu starú českú čezetu a vydal sa na nej naprieč Českou republikou. Nasledoval Island, potom Maroko. V roku 2015 bol už dostatočne pripravený na svoju dosiaľ najväčšiu výzvu.

NA STAROM MOTOCYKLI

„Na tej motorke by mnohí nešli ani 50 kilometrov a pol roka pred cestou okolo Afriky som nad tým nerozmýšľal ani ja,“ hovorí Martin, keď vysvetľuje, prečo si na cestu po Afrike vybral vyše 50-ročnú motorku.

(zdroj: Archív M. Magnuseka)

Na papieri s možnosťami za a proti však jednoznačne vyhrala. Ak by sa totiž pokazila, Martin by si jednoduchý stroj dokázal aj sám rozobrať a opraviť. Alebo priveľmi poškodené veci jednoducho zahodiť, motor a rám naložiť do lietadla a odísť domov. Veľké motorky také možnosti neponúkali.

(zdroj: Archív M. Magnuseka)

„Čezeta má hmotnosť asi 150 kilogramov a ide rýchlosťou maximálne 65 kilometrov za hodinu. V takej rýchlosti sa nepadá. Nemusel som sa teda starať o nejaké špeciálne oblečenie, vystačil som si s lacnou helmou a motorkárskou bundou,“ dodáva Martin s tým, že stará motorka pútala aj menej pozornosti medzi miestnymi.