Štátnym zamestnancom opakovane porastú platy o desať percent

Štátny rozpočet bude stáť zvýšenie platov približne 1,5 miliardy eur.

20. jún 2018 o 16:23 (aktualizované 20. jún 2018 o 16:54) TASR

BRATISLAVA. Zamestnancom v štátnej a verejnej správe sa zvýšia platy v roku 2019 o 10 percent a v roku 2020 taktiež o 10 percent.

Informoval o tom po stredajšom 1. kole kolektívneho vyjednávania Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, spolu s Monikou Uhlerovou, viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.

Štátny rozpočet bude zvýšenie platov podľa Ondruša stáť najbližšie dva roky asi 1,5 miliardy eur.

"V roku 2019 a v roku 2020 porastú platy zamestnancov vo verejnej sfére každý rok o 10 percent, teda 10 percent v roku 2019 a 10 percent v roku 2020. Pre rok 2019 sme sa dohodli na zmene zákona o verejnej službe. Táto zmena, toto navýšenie taríf sa premietne do nových platových tabuliek, ktoré sú prílohou k tomu zákonu. V roku 2020 sa navýšenie bude rátať už z nových navýšených platových taríf," priblížil Ondruš.

Aký bude najnižší plat

O 10 percent podľa neho vzrastú všetky platové stupne vo verejnej službe. To isté platí aj pre zamestnancov v štátnej službe. "Najnižšia platová tarifa bude na úrovni minimálnej mzdy," poznamenal štátny tajomník Ondruš.

Odborári sú s dohodou ohľadom zvýšenia platov podľa Uhlerovej spokojní.

"Ide o najvyššie zvyšovanie platov pre štátnu a verejnú sféru od roku 2004, odkedy funguje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa. Sme spokojní s tým, že sa konečne doriešil systém odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, teda tie tzv. tabuľky," informovala.

Tabuľka bude podľa nej začínať minimálnou mzdou v 1. platovej triede a v 1. platovou stupni.

V platových stupňoch, tak ako doteraz, sa bude zohľadňovať prax, zlúči sa 14 platových tried do jedenástich. Prax sa podľa jej slov bude zohľadňovať až do 44 rokov, v súčasnosti to bolo len 32 rokov.

Nespokojnosť

"Nie sme nespokojní," komentoval dohodu predseda Odborového zväzu (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Upozornil, že zvyšovanie platov je podmienené legislatívnou úpravou zákona o kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa, ktorý hovorí, že kolektívna zmluva sa môže podpisovať iba na jeden rok.

"Predpokladáme, že k tejto legislatívnej zmene dôjde, že podpisy budú a že (kolektívna) zmluva bude platiť," dodal Ondek.

Rokovania sa podľa Úradu vlády SR zúčastnili vládou schválení vyjednávači za štát, a to Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu Úrad vlády SR, Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu Ministerstvo vnútra SR, Radko Kuruc, štátny tajomník Ministerstva financií SR, Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stanislav Špánik, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR.