Ako platíte štátu vyššie dane a ani o tom neviete

Vďaka tichému zdaneniu sa do štátnej kasy dostalo o 250 miliónov eur viac.

20. jún 2018 o 18:30 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Ľudia štátu na daniach odvádzajú každý rok viac. A zrejme si to ani neuvedomujú. Vďaka takzvanému tichému zdaneniu sa do štátnej kasy dostalo za roky 2008 až 2016 o 250 miliónov eur navyše. Upozornila na to vo svojej novej analýze Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Prečo tiché? Ľudia totiž do štátnej kasy posledné roky platili stále viac, a to bez toho, aby bolo zavedené nejaké nové zdanenie. Platia viac, pretože sa pri výpočte ich čistej mzdy roky nemenila jedna dôležitá položka - takzvaná nezdaniteľná časť základu dane.

Desiatky eur

Nezdaniteľná časť základu dane od januára je jeho mesačná výška 319,17 eura. Vzrástla o 2,23 eura.

Predtým sa roky (konkrétne od roku 2013) nemenila a stagnovala na sume 316,94 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane sa odvíja od výšky životného minima, a to zase od inflácie

Zamestnancovi firma každý mesiac vymeria plat v hrubom, z ktorého sa platia ešte povinné poplatky - do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ako aj do štátneho rozpočtu.

Keď sa počíta, koľko má zamestnanec reálne zaplatiť na daniach, tak sa od mzdy odpočíta aj takzvaná nezdaniteľná časť. A až zo sumy, ktorá ostane, sa platia dane. A práve výška nezdaniteľnej časti základu dane sa od roku 2013 nemenila.