Zahusťovanie mesta bratislavskej doprave prospieva (rozhovor)

20. jún 2018 o 8:45 Diana Schniererová

Ceny bytov neklesajú a ich predaj sa na jar ešte zrýchlil. Ľudia sa poponáhľali s nákupom nehnuteľností, kým sú ešte dostupné hypoúvery. Ako sa bude vyvíjať realitný trh ďalej, vysvetľuje výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti Cresco Group JÁN KRNÁČ.

Byty sú dnes takmer najdrahšie v histórii. Rast cien sa v prvých mesiacoch tohto roka podľa Národnej banky Slovenska ešte zrýchlil. Bude pokračovať?

"Bolo obdobie, keď boli byty aj drahšie. Ceny za posledných osem rokov po kríze stúpli, ale narástli aj vstupy, napríklad ceny stavebných materiálov. Na druhej strane narástla aj ponuka bytov, čo ceny stláča dole. Preto nerastú dramaticky. Napríklad v Slnečniciach, čo je náš najväčší projekt, sme ceny postupne dvíhali za osem rokov možno o desať percent. Ale ceny stavebných materiálov a ďalšie náklady narástli o 20 až 25 percent."

Ako zmení podľa vás realitný trh sprísnenie podmienok pre schvaľovanie hypotekárnych úverov?

Ján Krnáč v roku 2007 ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor strategický manažment.

Od roku 2010 je výkonným riaditeľom spoločnosti Cresco Group, ktorá je jedným z najväčších developerov na Slovensku.

Venuje sa najmä výstavbe obytných komplexov, stojí za projektom Slnečnice, III Veže.

"Už ho ovplyvňuje. Ľudia sa ponáhľajú s kúpou, kým začnú platiť nové pravidlá. My sme napríklad v marci predali 72 bytov a v apríli 86, čo je mesačný rekord. Úverový strop obmedzí určitú skupinu ľudí, najmä tých, ktorí kupujú druhý, tretí byt na prenájom alebo ako investíciu. Prvokupcov alebo ľudí, ktorí si budú chcieť kúpiť byt na vlastné bývanie, čo je gro našich klientov, by to nemalo extrémne obmedziť – ak nie sú veľmi zadlžení. Dopyt po bytoch je prirodzený. Podľa štatistík žije na Slovensku v porovnaní s inými krajinami EÚ najviac mladých ľudí stále s rodičmi. Potrebujú sa osamostatniť. Ďalšia vec je, že nových projektov tento rok nebolo spustených až tak veľa a postupne sa vypredávajú."

Odráža sa na cenách bytov u nás už aj kríza na trhu práce?

"Cena práce je drahšia, čím narastajú stavebné náklady. Dnes je napríklad ťažšie nájsť aj architekta a iných profesistov s voľnou kapacitou, čo tiež tvorí určitú časť ceny. Ďalšia položka sú úrokové sadzby. Tie, našťastie, zatiaľ významnejšie nenarástli."