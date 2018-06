Začína sa vojna? Brusel, Kanada aj Čína reagujú na Trumpove clá

Na clá Donalda Trumpa reagujú krajiny Európskej únie, ale aj Čína, Kanada či Mexiko.

15. jún 2018 o 19:01 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Čo spája motorky Harley-Davidson, džínsy Levi’s a arašidové maslo? Sú to typicky americké výrobky. A práve na tieto produkty by od júla mali začať platiť nové dovozné clá vo výške 25 percent.

Vo štvrtok to schválili členské krajiny Európskej únie. Celkovo by sa zoznam odvetných ciel mal dotknúť produktov dovážaných do Únie v hodnote 2,8 miliardy eur ročne. S odvolaním sa na zdroje z diplomatických kruhov o tom informovali agentúry Reuters a DPA.

Odvetné opatrenie a zdražovanie

Brusel zoznamom reaguje na prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa, ktorý od júna pre Európu, Kanadu a Mexiko potvrdil dovozné clá na oceľ vo výške 25 percent a na hliník vo výške desať percent. Spustil tým podľa analytikov obchodnú vojnu.