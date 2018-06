Robili radikálne reformy. Nemali inú možnosť

Krajiny, ktoré s trhovými reformami otáľali, sú dnes na tom horšie ako Poľsko, tvrdí Leszek Balcerowicz, autor radikálnych reforiem zo začiatku 90. rokov.

14. jún 2018 o 17:16 Jozef Ryník

Pred pár týždňami som bol po dlhom čase v Poľsku. Prekvapili ma kvalitné cesty medzi mestami a opravené chodníky na dedinách v prihraničí so Slovenskom. Je to dôkaz úspechu poľskej ekonomiky či skôr dobrého čerpania eurofondov?

"Je to dôkaz úspešných ekonomických reforiem a pôsobenia lokálnych vlád. Začalo sa to skôr, ako existovali eurofondy. Keď sa pozriete na rast HDP od roku 1990, tak Poľsko ho malo najvyšší v strednej Európe. Dôvodom je to, že začalo s reformami veľmi skoro a urobilo ich rýchlo. Tak vytvorilo lepšie podmienky pre podnikateľov."

Stáli ste pri radikálnych reformách v poľskej ekonomike na začiatku 90. rokov. Bolo ich treba robiť rýchlo a radikálne?

"Iste, dnešné dáta nám to potvrdzujú. Krajiny, ktoré s trhovými reformami otáľali, sú dnes na tom horšie ako Poľsko."

Niektorí ekonómovia však tvrdia, že reformy mohli byť jemnejšie a pomalšie...

"Je to len súčasná propaganda. Boli by jemnejšie reformy lepšie ako tvrdšie? Ak idete k doktorovi a on vám povie, že jemná liečba je lepšia ako operácia, hoci vy potrebujete urgentne operáciu, tak vás klame. To isté robia aj títo ekonómovia."

Bola reforma poľskej ekonomiky priamočiarou cestou alebo mala veľa zákrut?