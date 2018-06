Erik Tomáš: Strop na dôchodky nenavrhujeme pre prepad preferencií

Koalícia v novom balíčku pripravuje opatrenia, ktorými chce podporiť rodiny s deťmi. Ochota mať deti nezávisí len od sociálnej politiky vlády, ale aj od samotných rodičov, od štýlu života. Ale priznávam, že musíme v rodinnej politike urobiť ešte viac, hovorí v rozhovore pre SME poslanec parlamentu za Smer a člen parlamentného výboru pre sociálne veci Erik Tomáš.

Smer navrhol zastropovať vek odchodu do penzie na 65 rokov, po dohode so SNS sa hranica posunula na 64 rokov. Prečo ste vybrali práve tieto čísla?

V rozhovore sa dozviete: Prečo Smer a SNS navrhujú strop na odchod do penzie práve na vek 65 a 64 rokov.

Ako sa Smer pozerá na to, že by sa pri presadení stropu spojil s Igorom Matovičom či kotlebovcami.

Kde chce strana zobrať chýbajúce miliardy na dôchodky.

O čom uvažujú v novom sociálnom balíčku.

Budú sa znižovať dôchodky?

Čo strop na penzie priniesol Poľsku.

„Vek 65 rokov vyplynul z odporúčania ministerstva práce, ktoré pracovalo s určitými analýzami a prognózami.

S vekom 64 rokov prišli odborári a napokon na ňom trvala aj strana SNS. Keďže potrebujeme širokú dohodu na tejto novele zákona, súhlasili sme.“

Na základe akých analýz navrhlo ministerstvo tento vek?

„Minister práce informoval, že to je na základe viacerých prognóz. A aj v kontexte možných výdavkov, ktoré opatrenie do budúcnosti prinesie, a toho, čo chceme opatrením dosiahnuť, by bol vek 65 rokov optimálny.

Ľudia by nemali na dôchodok odchádzať v neprimerane vysokom veku.“

Pri súčasne nastavenom systéme sa vek odchodu do penzie postupne predlžuje. V 65 rokoch by mali teda Slováci do penzie odchádzať približne o 17 rokov (pri 64 rokoch trochu skôr). Riešiť to teraz vyzerá len ako snaha zvýšiť volebné preferencie Smeru.

„Tento vek nedovŕšia ľudia až o toľko rokov, ako ste uviedli. Ak by bol predložený návrh schválený, mužov sa to dotkne približne v roku 2028 a žien v roku 2025.

Dotkne sa to teda žien, ktoré majú 50 rokov a menej a mužov, ktorí majú 40 rokov a menej. Ja som štyridsiatnik, mňa by sa to teda takisto už dotklo.

No prichádzame s tým v tomto čase aj preto, lebo odborári už vyzbierali 120-tisíc podpisov na zastropovanie veku odchodu do dôchodku. A tretí dôvod je, že Smer už dlhodobo hovorí o zakotvení istých sociálnych práv do ústavy. To sú naše dôvody, iné by som za tým nehľadal.“

Vyzbierať podpisy znamená len to, že by sa návrhom mal zaoberať parlament. Neznamená to, že si tému zastropovania dôchodkov musí nejaká strana zobrať za svoju, ako ste to urobili vy. Neustupujete odborárom len preto, aby vám pomohli pri prepade preferencií?