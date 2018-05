Únia chce zakázať plasty na jedno použitie

Zákaz sa má týkať plastových výrobkov ako sú napríklad umelohmotné príbory, taniere, či slamky do nápojov.

28. máj 2018 o 15:35 SITA

BRUSEL. Európska únia by chcela úplne zakázať produkty z plastu na jedno použitie, ako sú napríklad umelohmotné príbory, taniere, či slamky do nápojov. Do roku 2025 by únia chcela tiež zabezpečiť, aby veľká väčšina plastových fliaš bola recyklovaná, informuje portál BBC.

Na samotný úplný zákaz vybraných plastových produktov zatiaľ nie je žiadny deadline, pričom zbavovanie sa ich by malo byť postupné. Vyplýva to z návrhu o zákaze plastov na jedno použitie, ktorý v pondelok predstavil podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Cieľom návrhu, ktorý najprv musí schváliť všetkých 28 členských krajín EÚ a tiež Európsky parlament, je boj proti znečisťovaniu morí a oceánov, ktoré sú plastami už teraz zamorené.