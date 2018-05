Bane predražujú ceny elektriny. Koľko si pripláca domácnosť či firma

Podpora baníctva má trvať do roku 2030. Intenzívne sa však hovorí o jej skrátení.

13. máj 2018 o 17:50 Marek Poracký

PRIEVIDZA, BRATISLAVA. Člen domácnosti príde domov a v schránke si nájde vyúčtovanie elektriny za celý minulý rok. Nahliadne doň a zistí, že jeho rodina za vlaňajšok minula asi dve megawatthodiny, čo je spotreba bežnej domácnosti na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z ročného účtu, ktorý stanovil jeho dodávateľ, by však mohol v porovnaní s aktuálnym stavom ušetriť. Jeho účet by mohol byť nižší asi o deväť eur, ak by štát nepodporoval výrobu elektriny z hnedého uhlia na Slovensku.

Peniaze na jeho ťažbu štát vyberá od všetkých odberateľov elektriny v krajine. Stanovil to na základe všeobecného hospodárskeho záujmu, v ktorom nariadil Slovenským elektrárňam vyrábať elektrinu z hnedého uhlia.

Naposledy o jeho dĺžke rozhodovala ešte druhá vláda Roberta Fica (Smer) na jeseň roku 2015. Vtedy stanovila koniec podpory na rok 2030. Tento termín sa však zrejme skráti, keďže na to tlačí Európska komisia.

Každý odberateľ