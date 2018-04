Kuciakov odkaz rozvíjali programátori, uľahčili kontrolu agrodotácií

Zistiť na internete, kto berie od štátu peniaze na role, bude ľahšie. Zapojilo sa viac ako päťdesiat programátorov, pracovali v ôsmich tímoch.

8. apr 2018 o 17:38 sme.sk

BRATISLAVA. Zodpovedať otázku, kto čerpá dotácie na polia za vaším domom, nie je vôbec jednoduché. Nájsť odpoveď trvá aj niekoľko hodín, preklikať treba viacero štátnych internetových stránok.

Nestačí len katastrálna mapa, z tej sa dá zistiť len to, kto pole v susedstve vlastní. Dotácie sa nevyplácajú vždy vlastníkom polí, ale farmárom, ktoré si polia prenajímajú alebo na nich hospodária aj bez toho, aby mali s vlastníkom dohodu.

Pátranie sťažuje aj to, že systém poľnohospodárskych dotácií používa vlastné názvy lokalít, ktoré sa líšia od bežne používaných názvov katastrálnych území.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prehľadnejšie dotácie

Zjednodušiť a sprehľadniť dáta, ktoré sú inak verejné, sa snažili počas prvého aprílového víkendu tímy programátorov na podujatí #allforjan Hackaton.

Čo je hackaton Ide o takzvaný maratón, počas ktorého programátori, grafici či webdizajnéri vyvíjajú softvér podľa zadania. Môže trvať jeden alebo až sedem dní. Hackathon allforjan trval od piatka 6. do nedele 8. apríla 2018. Prebehol v Bratislave na FIIT STU.

Vytvorili niekoľko nástrojov, ktoré uľahčia prácu novinárom, ktorí pokračujú v práci zavraždeného Jána Kuciaka, a zlepšia verejnú kontrolu, komu, za čo a koľko poľnohospodárskych dotácií ide.

V budúcnosti by malo byť oveľa jednoduchšie zistiť aj to, ktorá firma dostáva aké dotácie, na aké veľké pozemky či to, ako sa jednotlivé poľnohospodárske polia v priebehu rokov menili - ktorým firmám polia pribúdali a na úkor koho.

Niektoré tímy zašli ešte ďalej a zo základných dát dokázali vytvoriť analýzy, podľa ktorých sa dá zistiť, či niektoré firmy nedostávajú neprimerane vysoké dotácie, napríklad na počet zamestnancov.

Stalo sa už, že firma dostávala agrodotácie na viaceré pozemky, o ktoré sa mala starať, no nemala ani jedného zamestnanca.

„Je tiež možné porovnať celkový príjem firiem v porovnaní k agrodotáciám, ktoré za daný rok dostali,“ vraví Tomáš Konečný z tímu KoBraRe. „Zistili sme, že niektoré firmy nemajú iné príjmy, než sú práve agrodotácie."

Praktické mapy

Prečítajte si tiež: NAKA opätovne odmietla stíhať Kočnera za vyhrážanie sa Kuciakovi

Výstupom nie sú len tabuľky či vyhľadávače, ale aj grafické zobrazenia, okrem grafov aj mapy, ktoré zobrazujú naraz letecké snímky, parcely z katastra a zároveň aj poľnohospodársku pôdu s informáciami o poberateľoch dotácií.

„S niektorými tímami sa určite ešte uvidíme,“ povedal na podujatí hovorca ministerstva pôdohospodárstva, pod ktoré patrí aj štátna Pôdohospodárska platobná agentúra, Vladimír Machalík.

S nápadom na hackathon prišla Fakulta informatiky a informačných technológií STU, spojila sa s portálom aktuality.sk, denníkom SME a organizáciou GapData Institute.

„Spolupráca novinárov a IT komunity je pre zvýšenie prehľadnosti dotácií a verejných zákaziek kľúčová,“ povedala šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová.

Štátna agentúra umožnila, aby si programátori stiahli verejné dáta, ktoré sú síce na webe, ale predtým sa nedali použiť na ďalšie počítačové spracovanie.