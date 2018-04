Analytik: Trump straší clami, Európa mu môže ustúpiť

Čína si môže agresivitu dovoliť. Nie je od ekonomickej a politickej spolupráce s USA taká závislá ako napríklad Európa, hovorí v rozhovore pre SME analytik Finlord BORIS TOMČIAK.

4. apr 2018 o 18:52 Michaela Štalmach Kušnírová

Americký prezident Donald Trump hrozí clami na oceľ (25 percent) a hliník (10 percent). Ak by ich zaviedol, aký veľký by to bol problém pre Slovensko?

"Až 85 percent z celkového slovenského exportu smeruje do členských štátov Európskej únie. Do Spojených štátov amerických vyvážame len málo produktov.

Uvalenie cla by sa nás teda dotklo len nepriamo. A to v prípade, že by sa zvýšila ponuka ocele a hliníka na európskom trhu, čo by znížilo tunajšie ceny. Obchodná vojna, ktorú sa Spojené štáty snažia rozpútať, by zatiaľ mala na Slovensko len malý dosah, ktorý sa momentálne nedá presne vyčísliť."

Trump sa Európe vyhrážal aj zavedením ciel na autá. Je to reálne?

"Zavedenie ciel na dovoz áut z Európy je málo pravdepodobné. Trump dobre vie, že Európa je na svoj automobilový trh veľmi citlivá. Takéto opatrenie by vyvolalo veľmi negatívnu reakciu európskych predstaviteľov."

Ak by sa to predsa len stalo, aký veľký problém by to bol pre Slovensko?

"Zavedenie ciel by spôsobilo krátkodobý prebytok produkcie európskych automobiliek. V dôsledku toho by sa znížila výroba v celom regióne. Slovensko má výhodu v lacnej pracovnej sile.

Napriek tejto výhode by však mohlo prísť predovšetkým o niekoľkých subdodávateľov, ktorí by sa snažili znížiť náklady presunom ešte viac na východ. Samotné automobilky by na Slovensku zostali a krátkodobý pokles tržieb a ziskov by prečkali."

Prečo Trump práve teraz hovorí o zavádzaní ďalších ciel?

"Trumpova administratíva od začiatku presadzuje záujmy Spojených štátov a nebojí sa používať silový, nediplomatický nátlak. Zo svojej pozície najväčšej ekonomiky sveta si takýto postup môže dovoliť.

Keby presadzovala protekcionizmus nejaká malá krajina (napríklad Slovensko), tak by ju iné krajiny vylúčili z medzinárodných rokovaní. Spojené štáty však z rokovaní nebudú vylúčené nikdy. Trump si je vedomý svojej sily a očakáva, že predovšetkým slabšie regióny mu ustúpia."

Napríklad ktoré?