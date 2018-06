Šéf zelených autobusov: Slovenský zákazník je iný ako český

Autobusový dopravca FlixBus pôsobí vo viacerých krajinách Európy.

12. jún 2018 o 16:00 Marek Poracký

Nemecký autobusový dopravca FlixBus minulý rok spustil razantnú marketingovú kampaň pri rozširovaní svojho pôsobenia v Českej republike.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čo sa v rozhovore dočítate: aký je slovenský zákazník,

ako vnímajú cestovanie zadarmo vo vlakoch pre študentov a dôchodcov,

či uvažujú o ďalšom rozširovaní na Slovensku,

či majú problém s vodičmi tak ako ostatní dopravcovia.

Na Slovensku pôsobí takisto, hoci v menšej miere.

Slovenský trh už začína byť pre nich zaujímavý - iba nedávno zvýšili počet spojení medzi Bratislavou a Viedňou, Bratislavou a Prahou a taktiež pridali nové spojenia cez Slovácko do Brna a Prahy.

„Aktivity, ktoré budú smerovať k rozširovaniu, už prebiehajú, no nevidieť ich. Ide napríklad o rozšírenie ponuky predajných miest a rôzne marketingové aktivity,“ hovorí riaditeľ FlixBusu pre Česko a Slovensko PAVEL PROUZA.

Ste šéfom autobusového dopravcu. Keď sa pozriete na ceny leteniek a vzdialenosti, má autobusová doprava stále zmysel?

„Kapacita aerolínií je vyčerpateľná oveľa skôr ako v prípade autobusovej dopravy. Aj ceny sa dnes začínajú na historických minimách, nemajú svoj strop.

Cestujúcich určite láka možnosť byť v Budapešti z Prahy za dve hodiny za cenu asi dvetisíc českých korún (asi osemdesiat eur, pozn. red.), no autobusová doprava znamená, že pasažier nasadne v centre mesta a v centre mesta vystúpi.

V prípade letu sa musíte dostať na letisko, čo stojí čas a peniaze, a z letiska sa tiež musíte nejakým spôsobom dostať. Keď to spočítame, autobusová doprava má svoje miesto aj pri dlhších vzdialenostiach. Môže to súvisieť nielen s cenou lístka, ale aj s tým, že je množstvo ľudí, ktorí lietať nechcú.

Čo som spozoroval na trase medzi Prahou a Mníchovom, tak síce autobusom to trvá päť hodín a lietadlom hodinu, no pri spočítaní všetkých faktorov sa dostanem na hranicu piatich hodín.

Počas tej cesty si viem pozrieť dva filmy, prečítať knižku či urobiť množstvo práce. V prípade letu sa prakticky nezastavím a domov prídem omnoho vyčerpanejší ako v prípade jazdy autobusom.“

Prečítajte si tiež: Nemci chcú vymazať RegioJet z mapy, Jančura vykladá z autobusov sedačky

Prišli ste do Bratislavy autobusom svojej spoločnosti?

„Výnimočne nie. Spolu s kolegyňou sme vychádzali z Prahy v neštandardnom čase. Využili sme preto auto.“

Ako často využívate autobusovú dopravu?

„V oblasti dopravy som veľmi pragmatickým človekom. Najmenej využívam vlastné auto, keďže je to pre mňa zbytočná záťaž. Mám rád voľnosť, keď sa nemusím starať napríklad o parkovanie. Do Nemecka, či už do Berlína, alebo Mníchova, jazdím výlučne autobusom.

V prípade cesty do Viedne si vyberám medzi autobusom a vlakom. Pokiaľ ide o dlhšie trasy, ktoré máme v ponuke, či už ide o linky Praha – Amsterdam, alebo Praha – Košice, pri týchto vzdialenostiach by som už zrejme rozmýšľal.

Každý z nás má psychologický limit, koľko dokáže stráviť v autobuse. U mňa je to päť hodín, no každý má tento limit nastavený niekde inde.“

Nie je pohodlnejšie ísť napríklad do Berlína vlakom?