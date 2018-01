Amazon vstupuje do zdravotníctva, investori sa obávajú o zisky

Amazon vytvorí spoločnosť s firmou Berkshire Hathaway a newyorskou bankou JPMorgan Chase & Co.

30. jan 2018 o 21:00 ČTK

NEW YORK. Americký internetový kolos Amazon vstupuje do sféry zdravotníckych služieb. Spolu so spoločnosťou Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta a newyorskou bankou JPMorgan Chase & Co vytvorí spoločnosť, ktorá pomôže ich zamestnancom v Spojených štátoch nájsť kvalitnú starostlivosť "za rozumnú cenu".

Projekt je zatiaľ na začiatku, uviedla agentúra AP. Akcie zdravotníckych firiem na správu zareagovali prudkým prepadom.

„Rastúce náklady na zdravotnícku starostlivosť sa v americkej ekonomike správajú ako hladná pásomnica,“ uviedol Buffet.

„Naša skupina tento problém nevyrieši, ale tiež tento stav neprijíma ako nevyhnutný. Domnievame sa, že keď vložíme spoločné zdroje do najväčších talentov v krajine, môžeme zastaviť rast nákladov v zdravotníctve ešte včas a súčasne zvýšiť spokojnosť i výsledky pacientov,“ dodal.

Nová spoločnosť bude nezávislá a bude pracovať bez tlaku na ziskovosť. V prvej fáze sa zameriame na technologické riešenie s cieľom poskytovať „zjednodušenú, vysoko kvalitnú a transparentnú zdravotnú starostlivosť“ svojim viac ako 500-tisíc zamestnancom v USA.

Obavy investorov

Investori v zdravotníctve sa obávajú, že Amazon vstúpi do ich sektora a siahne po ich ziskoch s rovnakou razanciou, ako to urobil v maloobchode.

“ Naša skupina problém rastúcich nákladov na zdravotnícku starostlivosť nevyrieši, ale tiež tento stav neprijíma ako nevyhnutný. „ Popis a autor citácie

Internetový obchod zatiaľ pokukuje po farmaceutickom sektore a podľa mnohých analytikov vôbec nie je isté, že nezamýšľa ísť ešte ďalej. Zvlášť, keď sa spojil s najväčšou bankou USA a treťou najväčšou obchodnou spoločnosťou sveta.

Predstavitelia partnerských firiem však neuviedli, či sa projekt rozšíri i za brány ich spoločností.

Predseda predstavenstva a šéf JPMorgan Chase Chairman Jamie Dimon ale uviedol, že cieľom tohto kroku je priniesť riešenia, ktoré budú prínosom pre „našich zamestnancov v USA, ich rodiny a prípadne aj pre všetkých Američanov“.

Vystrašili trhy

Najťaživejší dopad „triumvirátu“ zrejme pocítia naň napojené zdravotnícke spoločnosti. Banka JPMorgan využíva služby UnitedHealth Group Inc a Cigna Corp, partnerom Amazonu je Premera Blue Cross.

Akcie spoločností zdravotníckeho sektoru USA zareagovali na vznik úplne nového subjektu prudkým prepadom – UnitedHealth o 7,1 percenta, Aetny o 3,7 percenta a Cigny o 5,1 percenta. Neskôr sa ich straty znížili na 2,5 až 6,5 percenta.

Náklady na zdravotnú starostlivosť v USA v posledných rokoch prudko stúpli, čo zároveň spôsobilo nárast príspevkov na zdravotné poistenie zamestnancov.

Poistné za jednu osobu sa v roku 2017 zvýšilo o štyri percentá na 6690 dolárov (približne 5393 eur) a za posledných desať rokov podľa údajov od Kaiser Family Foundation narástlo o 50 percent.

Priemerný príspevok pracovníka do poistenia v roku 2017 činil 1213 dolárov (978 eur).