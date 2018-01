Podrobnosti exekučnej amnestie: vraj odpustia aj pokuty za rýchlosť

Vláda má dosah až na 2,2 z 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú na súdoch.

24. jan 2018 o 16:03 Annamária Ondrejková

BRATISLAVA. Exekučná amnestia, o ktorej už mesiace hovoria vládni aj opoziční politici, by sa mohla spustiť už tento, najneskôr na budúci rok. Pravdepodobne sa dotkne státisícov ľudí. Ako prvý o tom informuje Denník N.

„Najpravdepodobnejšie je, že sa zrušia exekúcie staršie ako päť rokov, ktoré voči fyzickým osobám rozbehla Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a polícia, ktorej ľudia dlžia za pokuty,“ píše denník. Odvoláva sa na vlastné zdroje.

Nateraz nie je známe, či sa budú odpúšťať len úroky nahromadené za celý čas neplatenia alebo aj istina, teda pôvodný dlh.

Denník SME podrobnosti zverejnil v auguste. Odpúšťanie najstarších dlhov na poistení a pokutách bolo vtedy jednou z alternatív exekučnej amenstie, ktorú ministerstvo spravodlivosti analyzuje.

Súčasťou exekučnej amnestie môže byť aj odpúšťanie podlžností na daniach či iných administratívnych poplatkoch, ale na tom ešte zhoda v koalícii nie je.

Denník N tvrdí, že exekučnú amnestiu môže spustiť ústavný zákon, ktorý by pravdepodobne podporila aj časť opozície, ktorá amnestiu dlhodobo podporuje.

Zoznam inštitúcií, ktoré by dlhy odpúšťali, by nemal byť v zákone uzavretý, takže by sa k nim mohli povinne pripojiť iné štátne inštitúcie a dobrovoľne aj súkromné spoločnosti.

V súčasnosti sa nedá povedať ani to, či by sa amnestia týkala aj tisícky živnostníkov, ktorí zamestnávajú ďalších ľudí, za ktorých dlhodobo neplatia odvody. Práve takáto skupina dlžníkov totiž môže byť medzi fyzickými osobami s dlhmi voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

Podľa posledných údajov Slovenskej komory exekútorov z vlaňajšej jesene čelí exekúciám 969-tisíc fyzických osôb. Menej než polovica ľudí ma dve a viac exekúcií.

Nateraz nie je známe, ktoré súkromné firmy by sa do exekúcie zapojili, avízuje to napríklad poisťovňa Dôvera. Aj keby sa však nik nezapojil, už len odpustenie dlhov voči verejným inštitúciám by výrazne uľahčilo prácu súdov.

Ak sa totiž sčítajú všetky „verejné“ exekúcie, vyjde z toho, že vláda má dosah až na 2,2 z 3,7 milióna exekúcií, ktoré ležia na súdoch. Sociálnou poisťovňou vláda začína, pretože až 19 z každých 100 otvorených exekúcií na súdoch je práve od nej.