Fast fashion: Obchodný model s nekvalitným šatstvom funguje

Konceptu rýchlej módy vo všetkom protirečí luxusná, ktorá vlastne z módy nikdy nevychádza.

20. jan 2018 o 12:28 Klaudia Lászlóová

Rýchla móda má s luxusnou spoločné to, že obe chcú vyvolávať fascináciu a obe chcú poznať, čo si zákazník želá, a dávať mu presne to. Len spôsob, čím a ako pôsobia na kupujúcich, sa líši, odlišná je filozofia značky, výroba aj marketing.

Rýchla móda má nespočetne veľa negatívnych stránok, znižuje sa ňou kvalita výrobkov a čoraz viac oblečenia končí na skládkach – lebo v second handoch pre nízku kvalitu už druhú šancu nedostane.

Vzniká často v neľudských pracovných podmienkach – len tak sa dá dosahovať nízka cena. V továrňach rýchlej módy pracuje vo svete okolo 80 miliónov ľudí.

Podľa Fabricea Raoula, ktorý pracuje ako technik pre vývoj zameraný na export francúzskej odevnej značky Didier Parakian, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na trhu s módou začalo diať niečo, čo by postupne vytlačilo tento koncept. Jednoducho je to obchodný model, ktorý funguje.