Pracoval na ropnej plošine. Tie peniaze nie sú zadarmo

Z každej strany sa sypú príbehy mladých ľudí, ktorí sú ochotní vzdať sa všetkého, aby zistili, či vedia svoje najväčšie túžby premeniť na skutočnosť. Slovák Andrej Tichý tak urobil v čase, keď to ešte ani zďaleka nebolo trendom.

14. jan 2018 o 0:54 Veronika Rosputinská

Pred ôsmimi rokmi si v panelákovom byte v Banskej Bystrici, kde žil s rodičmi, zbalil svoj svet do jedného kufra s cieľom dostať sa na miesto, o ktorom zvykne hovoriť, že vlastne ani neexistuje.

„Toto počasie som ako darček priniesol až z Osla,“ zavtipkoval Andrej Tichý (31), keď nám vo dverách podával ruku. Kým na tvárach ostatných bolo vidieť značné podráždenie zo sychravého októbrového dňa, Andreja dážď ani vietor nevyviedli z miery.

Oproti tomu, s čím sa roky stretával v Nórsku, bola najhoršia búrka v Bratislave akousi nesmelou prehánkou. Cesta na bicykli do práce počas snehovej víchrice či dvadsaťmetrové vlny uprostred januára na plošine niekde v Severnom mori, aj to sú zážitky, ktoré Andrejovi priniesla cesta za jeho snom. Cesta na ropnú plošinu, o ktorej sníva nejeden chlapec, sa v jeho prípade stala skutočnosťou.

Zmena života

Mal 23 rokov, celú budúcnosť pred sebou, no v hlave myšlienky seniora, ktorý bilancuje svoj život. Frustrácia z práce, sklamanie z nesplnených plánov, nespokojnosť so životným štýlom, to boli emócie, ktoré sa mu preháňali hlavou v jeden augustový deň.

Sedel vo svojej detskej izbe v byte u rodičov a všetko vyzeralo čierne.