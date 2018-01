Slováci s rakúskou adresou by o štedré prídavky na deti prísť nemali

Od zníženia prídavkov na deti si rakúska vláda sľubuje výraznú úsporu v štátnom rozpočte.

8. jan 2018 o 13:52 TASR

BRATISLAVA, WOLFSTHAL. Krátenie prídavkov na deti rodičov z iných krajín EÚ by sa nemalo týkať slovenských rodín s trvalým pobytom v Rakúsku. Informovali o tom poslanci zastupiteľstiev z prihraničných rakúskych obcí.

"Neštudovala som to do hĺbky, ale pokiaľ som to správne pochopila, týka sa to tých, ktorí v Rakúsku pracujú a ich rodina žije na Slovensku, takže nás, ktorí tu žijeme s celými rodinami, by sa to dotýkať nemalo", povedala poslankyňa v obecnej rade vo Wolfsthale Zuzana Ondrisová.

Podobný názor má aj poslanec miestneho zastupiteľstva v Hainburgu Rastislav Pavlík.

"Podľa toho, čo viem z médií, Slovákov s trvalým pobytom v Rakúsku sa to netýka," vyjadril sa Pavlík.

Slováci s trvalým pobytom v Rakúsku

Poslanec obecného zastupiteľstva v prihraničnej rakúskej obci Edelstal Dalibor Trebichalský sleduje diskusiu o krátení prídavkov na deti v Rakúsku už dlhšie.

"Politici to chceli presadiť už dávnejšie, ale Európska únia to odmietla. Netýka sa to tých ľudí, ktorí majú v Rakúsku trvalý pobyt a žijú tam so svojimi rodinami," povedal Trebichalský, ktorý chápe argumenty obidvoch strán.

Tých, ktorí pracujú legálne v Rakúsku, odvádzajú dane, ale deti majú na Slovensku, aj tých, ktorí upozorňujú na to, že na deti, ktoré nežijú v Rakúsku prispievajú Rakúšania vysokými prídavkami. Pritom po Maďaroch, ktorým sa vypláca až 80 miliónov eur, sú Slováci druhí so 63 miliónmi eur.

Úspory pre Rakúsko

Od zníženia prídavkov na deti si rakúska vláda sľubuje výraznú úsporu v štátnom rozpočte, ktorá by dosiahla takmer polovicu z doterajších nákladov vo výške 273 miliónov eur.

"Je to téma, za ktorú sa získavajú politické body u miestnych obyvateľov," doplnil Trebichalský s tým, že sám je zvedavý, ako to napokon dopadne, pretože je namieste otázka, kto na tom viac profituje.

"Či Rakúšania z toho, že u nich pracuje kvalitná pracovná sila z okolitých štátov, alebo tí, ktorí prichádzajú do Rakúska pracovať, odvádzajú tam dane, platia si stravu, ubytovanie a za to dostanú určitú vratku dane v podobe prídavkov na deti, žijúce mimo Rakúska s jedným z rodičov alebo starými rodičmi," dodal Trebichalský.

Okrem krátenia prídavkov na deti pripravuje rakúska vláda reformu v sociálnej oblasti. Ide o zavedenie takzvaného rodinného bonusu, čo je odpočítateľná položka z dane na dieťa vo výške 1500 eur.