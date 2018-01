Rýchliky do Košíc jazdia pomaly, rýchlo išla len tretina

Rýchliky na trase medzi Bratislavou a Košicami mali jazdiť do Žiliny rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, platí to len sčasti.

7. jan 2018 o 21:00 Marek Poracký

BRATISLAVA. Rýchliky medzi Bratislavou a Košicami na trase do Žiliny mali byť od polovice decembra v porovnaní s minulosťou rýchlejšie. Aspoň to sľubovala štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začiatkom decembra, keď predstavovala nový cestovný poriadok na rok 2018.

Rýchliky mali na trase do Žiliny zrýchliť na 160 kilometrov za hodinu. Cestujúci to mali pocítiť v skrátení cesty o 15 minút. Mesiac od spustenia nového cestovného poriadku sú príchody vlakov odlišné.

Zo štatistík, ktoré má denník SME k dispozícii, 160-kilometrovou rýchlosťou jazdila len necelá tretina rýchlikov, ktoré idú až do metropoly východu a späť. Zvyšných asi 70 percent vlakov jazdilo buď pôvodnou 120-kilometrovou rýchlosťou, alebo 140-kilometrovou, čo spôsobilo ich meškanie.

„ZSSK nastavila grafikon na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, no bez potrebného technického zabezpečenia. Dnes im chýba dostatok lokomotív, ale aj vozňov na to, aby mohli bez problémov plniť vlastný zámer. Problém je, že je to systematické meškanie, nie mimoriadne,“ hovorí Rastislav Cenký z mimovládneho Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.

Dva páry