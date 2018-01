Kampaň George si platí sporiteľňa, promuje nový internetbanking

Slovenská sporiteľňa oficiálne predstaví nový internetbanking a mobilnú aplikáciu o týždeň, niektorí klienti ich už využívajú.

5. jan 2018 o 13:19 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. „Je taký pekný, šikovný a bystrý, že sa to (zatiaľ) nedá ani ukázať.“ To je v súčasnosti odpoveď na otázku, ktorá má vyvolať záujem o to, kto je George.

Otázka, kto je George je súčasťou teasingovej kampane (pozn. red.: ide o kampaň, ktorá chce vyvolať u publika zvedavosť a záujem), s ktorou sa v súčasnosti môžete stretnúť na internete, médiách či na zástavkach.

Slovenská sporiteľňa

Stojí za ňou najväčšia banka u nás — Slovenská sporiteľňa. Odhaliť, kto je George chce banka oficiálne až za deväť dní, teda 15. januára.

Už dnes je však možné nájsť tieto informácie na rôznych weboch, ktoré sa zaujímajú o nové technológie. A netají to už ani samotná banka.

„George je nové šikovné bankovanie, ktoré nahradí náš internetbanking,“ informuje hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková. Dodáva, že už dnes Georgea využíva niekoľko tisíc pozvaných klientov.

Nová aplikácia

Rovnako majú možnosť testovať aj novú mobilnú aplikáciu s názvom George Go. V súčasnosti má zatiaľ banka dve aplikácie s názvom Platby a Účty.

Informácie o novej aplikácií ponúka aj obchod Google Play. George Go by mal služby oboch pôvodných aplikácií zjednotiť. Má mať jednoduchší dizajn a byť prehľadnejší.

Platba cez aplikáciu bude možná aj tradične manuálnym zadaním čísla účtu, ale aj tak, že klient fotoaparátom mobilu naskeduje poštovú poukážku, QR kód na faktúre či celý IBAN z obrazovky alebo papiera. Takúto službu už dlho ponúkajú aplikácie konkurenčných bánk.

Nová aplikácia sporiteľne bude mať aj vlastný adresár, ktorý si pamätá všetky údaje, ktoré človek už raz zadal. Povedzme, že začnete písať meno Peter a číslo účtu sa doplní automaticky.

Minerálka, nová štvrť či TV šou

Teasingová kampaň, ktorou sa snaží zaujať aj Slovenská sporiteľňa, je na Slovensku pomerne využívaný nástroj. Jej podstatou je to, že firma zo začiatku neodhalí, aký produkt kampaň promuje; zákazníci sa to dozvedajú až postupne podľa vývoja kampane.

V minulosti ňou vzbudzila záujem napríklad televízia RTVS pre šou Milujem Slovensko. Masívnu kampaň, v ktorej predstavoval súboj dvoch kuchárov, robil aj reťazec Lidl.