Tunel Soroška sa už mal stavať, súťaž ešte len chystajú

Dva úseky rýchlostnej cesty R2 neďaleko Košíc zrejme začnú budovať až v roku 2019.

4. jan 2018 o 17:44 Marek Poracký

KOŠICE, BRATISLAVA. Tunel Soroška, ktorý môže zrýchliť cestu medzi Košicami a Zvolenom, sa mal viac ako rok stavať. Aspoň tak to sľubovala druhá vláda Roberta Fica (Smer) v roku 2014.

Tá podľa plánu, ktorý pripravil vtedajší minister dopravy Ján Počiatek (Smer), chcela tento tunel začať stavať ešte v roku 2016. Dokončiť ho plánovala o päť rokov neskôr - v roku 2021.

Podľa najnovších plánov súčasného ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) sa však stavba zrejme nezačne ani v tomto roku.

Úsek na juhu Slovenska, ktorý má stáť bezmála 280 miliónov eur, plánuje pustiť do súťaže až v druhej polovici tohto roka. Ak by stavbári začali s výstavbou v roku 2019, dokončiť by ho mohli v roku 2024.

Dva úseky

Tunel Soroška je súčasťou dlhšieho viac ako 14-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Rožňavou a Jablonovom nad Turňou.