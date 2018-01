Putin uvažuje, ako obísť sankcie. Možnosť vidí v kryptorubli

Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom by kryptorubeľ pomohol obísť medzinárodné sankcie.

2. jan 2018 o 19:57 ČTK

MOSKVA. Rusko skúma možnosť vytvorenia takzvaného kryptorubľa, ktorý by krajine pomohol obísť západné sankcie.

S odvolaním sa na informácie moskovských úradníkov to v utorok napísal ekonomický denník Financial Times. Úradníci tvrdia, že prácu na zriadení kryptomeny nariadil prezident Vladimir Putin.

Rusi sa snažia obísť sankcie

Putinov ekonomický poradca Sergej Glazjev na nedávnom rokovaní vlády povedal, že kryptorubeľ by bol užitočným nástrojom, ako obísť medzinárodné sankcie.

Podľa Glazjeva je tento inštrument výhodný pre citlivé aktivity v mene štátu. „Môžeme preplácať účty s našimi protistranami po celom svete bez ohľadu na sankcie,“ vyhlásil.

Dodal, že kryptomena by bola rovnakým rubľom, ale ich obeh by bol určitým spôsobom obmedzený. To by Kremľu umožnilo sledovať každý jej pohyb.

Niektoré krajiny sa už rôznym spôsobom snažia na trh s kryptomenami vstúpiť.

Zatiaľ je však ťažké vytvoriť štátom podporovanú kryptomenu, ktorá by nahradila súčasný model financovania, ako je zvyšovanie kapitálu pre štátne banky alebo financovanie sektoru obrany, ktoré sú sankciami zakázané.

Kryptomeny, ako je napríklad bitcoin, poskytujú majiteľom anonymitu, čo z nich robí obľúbený spôsob platby za nezákonné aktivity.

Veľa nejasností

Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom by kryptorubeľ pomohol ruským firmám i jednotlivcom obísť medzinárodné sankcie alebo sa vyhnúť situácii, že ich odhalia americké úrady.

Nie je tiež jasné, či by kryptorubeľ vydávala ruská centrálna banka alebo komerčné banky v krajine, ani kto by mohol zriaďovať účty.

Rusko minulý rok získalo prostredníctvom primárnej ponuky mincí (ICO), teda predaja kryptomien na financovanie podnikateľských projektov, asi 300 miliónov dolárov.

Ruská banka však uviedla, že kryptomeny vykazujú známky finančnej pyramídy. Chce k ním obmedziť prístup tak, aby ich mali len kvalifikovaní investori.

Sľubuje si od toho, že zabráni opakovaniu pyramídových podvodov, ktoré Rusko zasiahli v 90. rokoch.