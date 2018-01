Kažimír je podľa časopisu The Banker ministrom financií Európy za rok 2018

Časopis The Banker vyzdvihol rast slovenskej ekonomiky ako aj zníženie deficitu.

2. jan 2018 o 16:38 TASR

BRATISLAVA, LONDÝN. Slovenského ministra financií Petra Kažimíra vyhlásil britský mesačník The Banker, patriaci do skupiny Financial Times, za ministra financií Európy za rok 2018.

Časopis takto ocenil jeho prácu a výsledky slovenskej ekonomiky. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Magazín vo svojom hodnotení ocenil prácu Kažimíra. Odkedy sa stal v roku 2012 ministrom financií, došlo k výraznému oživeniu slovenskej ekonomiky.

Podarilo sa tiež výrazne znížiť deficit Slovenska zo 4,3 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2012 až na plánovanú úroveň 0,83 percenta hrubého domáceho produktu v tomto roku.

"Som rád, že naše úspechy ocenili aj v zahraničí. Je to výsledok nášho snaženia, ale aj skutočnosti, že v rámci Európy sme pre ostatných rovnocenným partnerom, ktorý dokázal svoje postavenie. Samozrejme, je to aj záväzok do budúcnosti," reagoval Kažimír.

Rast slovenskej ekonomiky

The Banker vyzdvihol rast slovenskej ekonomiky, ktorý v roku 2016 dosiahol 3,3 percenta a na rovnakej úrovni by mal byť podľa očakávaní MMF aj v roku 2017. V aktuálnom roku by mala ekonomika rásť 3,7-percentným tempom.

"Verím, že našej ekonomike sa bude dariť aj v budúcnosti, a to najmä vďaka investíciám v automobilovom priemysle a technologickým inováciám," doplnil minister.

Rozhodnutie udeliť cenu Kažimírovi je výsledkom hodnotenia redakčného tímu časopisu The Banker, ako aj prieskumu medzi vplyvnými európskymi bankármi a ekonómami. V minulosti boli medzi ocenenými napríklad írsky minister Michael Noonan či lotyšská ministerka Dana Reizniece - Ozola.

Časopis The Banker

Časopis The Banker vychádza od roku 1926 a svojich čitateľov má vo viac ako 180 krajinách sveta. Od roku 1996 ho vydáva Financial Times Business.

Mesačník prináša pravidelne najdôležitejšie správy z oblasti retailového a firemného bankovníctva, informuje o technologickom rozvoji, produktových inováciách, vývoji softvéru, uvádza profily jednotlivých krajín a komentáre a názory medzinárodne uznávaných expertov.