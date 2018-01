Záujem o šoférov na Slovensku vrcholí

Plat aj nad tisíc eur, voľné víkendy a iné benefity. To všetko sľubujú firmy nádejným vodičom autobusov či kamiónov, len aby ich prilákali do práce.

1. jan 2018 o 17:28 Jozef Ryník

Dá sa povedať, že kvalifikovaný šofér je dnes na Slovensku „úzky profil“. Nedostatok šoférov autobusov a kamiónov potvrdzujú dopravné firmy, personálne agentúry, ale aj pracovné portály.

„Ak porovnáme počet inzerátov na pozíciu vodiča kamiónu za prvých deväť mesiacov minulého roka s týmto rokom, tak stúpol o takmer 12 percent na 1 596 inzerátov,“ informuje Nikola Richterová, hovorkyňa portálu Profesia.sk. Pri číslach dopytu po vodičoch autobusov bol nárast až 63-percentný na 171 inzerátov.

„Treba dodať, že jeden inzerát sa nemusí automaticky rovnať jednej pracovnej pozícii, ale zamestnávatelia môžu na jeden inzerát hľadať niekoľko pracovníkov,“ vysvetľuje N. Richterová. Takže hľadaných vodičov môže byť ešte viac.

Málo atraktívne

Problém so šoférmi nie je úplne nový a má viacero dôvodov. Práca kamionistov a šoférov autobusov podľa odborníkov nemá šancu zaujať také veľké spektrum ľudí ako napríklad pozície v administratíve, pretože je špecifická a náročná na čas. Šofér kamiónu strávi na cestách dlhé hodiny, dni a často nemá voľné ani víkendy. Rodinu si teda veľmi neužije, ak nejakú má.

Romantika vodičov kamiónov, ktorí sa voľne prevážajú krížom-krážom po Európe, je už dávno preč, pretože tvrdé dopravné obmedzenia či hustý itinerár jázd im priveľkú voľnosť nedávajú. Vodič autobusu jazdí aj v noci či cez víkendy. Navyše má veľkú zodpovednosť za pasažierov aj za vozidlo či tovar.

Podľa ľudí z brandže hlavným dôvodom, prečo je na Slovensku nedostatok vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, sú prísnejšie dolné limity na ich vek. Momentálne môžu vodiči kamiónov jazdiť od 21 rokov a vodiči autobusov od 24 rokov. „Uvítali by sme zmenu zákona o cestnej premávke, ktorá by túto vekovú hranicu posunula pri vodičoch kamiónov na 18 a vodičoch autobusov na 21 rokov,“ hovorí Martina Baumann, hovorkyňa združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia.

Pre dopravcov je veľmi dôležité podchytiť si vodičov v skoršom veku, pretože ak sa zamestnajú v inom sektore, tak sa už k doprave nevrátia. Okrem veku odrádza záujemcov o vodičský preukaz na kamión a autobus tiež vysoká cena na získanie oprávnenia skupín C a D. „Pohybuje sa okolo dvetisíc eur,“ informuje Jozef Kičura, riaditeľ SAD Prešov. Odrádzať môže aj dĺžka školenia, ktoré trvá niekoľko mesiacov. Napokon na nich čaká aj psychologická a zdravotná prehliadka.

Aj preto je vekový priemer vodičov autobusov dosť vysoký. Spoločnosť SAD Prešov má napríklad šesť percent vodičov v dôchodkovom veku a až 45 percent starších než 50 rokov.

Platy ako na Západe

Prečítajte si tiež: Deväť veľkých dopravcov odpovedá, či budú ich autobusy riadiť cudzinci

Dopravným firmám na Slovenku spôsobuje hlavybolenie aj čerstvý návrh EÚ, aby vodiči dostávali rovnaké platy ako šoféri v krajinách, kam ich vysielajú. To znamená, že slovenská firma by mala platiť svojho vodiča podobne ako v krajine, kde jazdí. To je pre mnohých nákladných dopravcov likvidačné.

Na druhej strane by táto novinka mohla motivovať uchádzačov o prácu vodičov. Aj preto mnohé firmy, ktoré inzerujú prácu vodiča kamiónu či vodiča autobusu, zverejňujú aj plat. „Na inzeráty, kde sú uverejnené aj mzdové podmienky, zareaguje v priemere o desatinu viac uchádzačov,“ potvrdzuje N. Richterová.

V inzerátoch firmy okrem platov, ktoré neraz prekračujú tisíc eur, ponúkajú aj iné benefity, ako napríklad garanciu voľných víkendov či nástupný bonus, ktorý dostane zamestnanec za podpis pracovnej zmluvy alebo úspešné ukončenie skúšobnej lehoty.

Z údajov zo mzdového portálu Platy.sk je priemerný plat vodiča autobusu na Slovensku 911 eur v hrubom. Kamionista zarobí o niečo viac, pričom celoslovenský priemer je okolo 990 eur v hrubom. „Celoštátne platové priemery sú skreslené pre veľké regionálne rozdiely medzi Bratislavou a stredným či východným Slovenskom,“ vysvetľuje Richterová.